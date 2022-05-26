بريطانيا تدين إطلاق كوريا الشمالية لصواريخ باليستية

جدة - نرمين السيد - وقالت ميلينج، فى بيان على موقع الحكومة البريطانية الإلكترونى اليوم الخميس: "تدين المملكة المتحدة الإطلاق الأخير لصاروخ باليستى عابر للقارات، وصاروخين باليستيين قصيرى المدى، من قبل كوريا الشمالية، وهذا الأمر هو انتهاك واضح لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضافت ميلينج أن "التجارب المتكررة تضر بشدة بالأمن والاستقرار الإقليميين، ونحث كوريا الشمالية على الامتناع عن أى تجارب أخرى، والعودة إلى الحوار بسرعة والتخلى عن برامجها النووية والباليستية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجوع فيه".

وأشارت ميلنج إلى أنها مازالت تشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنسانى فى كوريا الشمالية فى أعقاب تفشى فيروس كورونا فى البلاد، وحثت كوريا الشمالية على تسهيل وصول المنظمات الإنسانية الدولية لتسليم السلع الإنسانية المطلوبة بشكل عاجل مثل الغذاء والأدوية ولإجراء تقييم مستقل للاحتياجات الإنسانية فى أقرب وقت ممكن.