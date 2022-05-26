المغرب يمدد حالة الطوارئ الصحية إلى 30 يونيو المقبل

جدة - نرمين السيد - قررت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء البلاد إلى 30 يونيو المقبل، وذلك فى إطار جهود مكافحة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





وقال الناطق الرسمى باسم الحكومة المغربية، مصطفى بايتاس، خلال مؤتمر صحفى عقب اجتماع مجلس الحكومة اليوم، وفقا لوكالة الأنباء المغربية، إن مجلس الحكومة صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب لمواجهة تفشى فيروس كورونا (كوفيد-19). وأوضح بايتاس أن مشروع هذا المرسوم، الذى قدمه وزير الداخلية المغربى، عبد الوافى لفتيت، يهدف إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء المغرب، من يوم الثلاثاء 31 مايو الجارى فى الساعة السادسة مساء حتى يوم الخميس 30 يونيو المقبل فى الساعة السادسة مساء، وذلك من أجل استمرار السلطات العمومية فى اتخاذ الإجراءات والتدابير المناسبة لضمان الفعالية والنجاعة فى الحد من تفشى جائحة (كوفيد-19).

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