بوتين يناقش مع رئيس الوزراء الإيطالى الوضع فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت الرئاسة الروسية "الكرملين"، فى بيان لها اليوم نقلته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية أن بوتين، ناقش الوضع فى أوكرانيا، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى، أبلغه خلالها بالعمل الجارى من أجل تأسيس "حياة سلمية" فى إقليم دونباس.

وأضاف البيان أن بوتين ودراجى تحدثا أيضا عن مفاوضات موسكو وكييف وأزمة الغذاء العالمية، كما أكد البيان أن روسيا مستعدة لتقديم مساهمة كبيرة فى التغلب على أزمة الغذاء من خلال تصدير الحبوب والأسمدة.

كما تطرق بوتين،خلال الاتصال، إلى الخطوات المتخذة لضمان سلامة الملاحة؛ بما فى ذلك فتح ممرات إنسانية يوميا لخروج السفن المدنية من موانئ بحر آزوف والبحر الأسود.