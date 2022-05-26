العالم اليوم - مواجهة مع مسلح في كاليفورنيا تجبر السكان على "الاحتماء"

انتم الان تتابعون خبر مواجهة مع مسلح في كاليفورنيا تجبر السكان على "الاحتماء" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 10:19 مساءً - نقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة، بمنطقة سيسايد بولاية كاليفورنيا الأميركية، الخميس، أن "أوامر صدرت للسكان وموظفي الشركات بالاحتماء في أماكنهم"، بسبب مواجهة مع رجل مسلح بمسدس.

وقال موقع "كيه.إس.بي.دبليو أكشن" الإخباري، إن المشتبه به "تحصن في شرفة"، وإن ضباط الشرطة يحاولون التواصل معه لإقناعه بالنزول، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

يأتي ذلك يعد يومين من الهجوم الدموي الذي نه مراهق مسلح على مدرسة "روب" الابتدائية في منطقة يوفالدي بولاية تكساس الأميركية، مما أسفر عن مقتل 19 طفلا ومعلمتين.

وأعادت هذه المجزرة فوضى انتشار السلاح في الولايات المتحدة إلى الواجهة، وأججت الغضب من المسؤولين الذين يرفضون اتخاذ إجراءات لسن قوانين تحد من انتشارها.