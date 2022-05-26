“نتـيجتك عندنا” معرفة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة “3 اعدادي” الفصل الدراسي الثاني 2022 برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، لقد صدر قرار رسمي من المسؤولين داخل محافظة البحيرة ان النتيجة قد صدرت رسميا منذ قليل أن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة قد ظهرت رسميا من خلال الموقع المُعلن، حيث ان النتيجة قد ظهرت لجميع الطلاب الكترونيا برقم الجلوس، والجدير بالذكر أن كافة طلاب الصف الثالث الاعدادي قد انتهوا من أداء الامتحانات الخاصة بهم منذ حوالي اسبوع واحد، ولذلك فقد تم الاعلان عن النتيجة الخاصة بالطلاب إلكترونيًا ومن خلال رقم الجلوس فقط، و للتعرف على المزيد من التفاصيل تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة

لقد صدرت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة بإجمالي المئتين وثمانون درجة، مقسمين إلى مئة وأربعون درجة في الفصل الدراسي الأول ومائة وأربعون درجة في الفصل الدراسي الثاني، ليتم اضافة مجموع الترمين وتصدر نتيجة نهاية العام الدراسي 2021/2022، والجدير بالذكر ان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة متاحة الآن لكافة الطلاب، على أن يتم اتاحتها للطلاب في المدارس بعد حوالي اسبوع واحد من إتاحتها الكترونيا، والجدير بالذكر انه يتم إتاحة النتائج عبر موقع بوابة نتائج التعليم الاساسي، حيث انه الموقع الوحيد المعتمد بشكل رسمي من المسؤولين للحصول على النتيجة.

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رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظة البحيرة

يمكن الان لجميع الطلاب وجميع اولياء الامور التعرف على خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة البحيرة، وذلك عن طريق إجراء الخطوات التالية داخل الموقع الخاص بالاستعلام:

قم بالنقر على الرابط التالي وهو رابط موقع البوابة الالكترونية للحصول على النتائج، حيث ان هو الموقع المُحدث والبديل لموقع بوابة نتائج التعليم الاساسي حسب ما تم الإعلان عنه من قبل المسؤولين في وزارة التربية والتعليم.

ستظهر أمامك العديد من الخدمات التعليمية التي يقدمها الموقع، قم بالضغط على خدمة “نتيجة الشهادة الاعدادية”

ادخل البيانات المطلوبة منك باللغة الانجليزية لسهولة الاستعلام وأهمها رقم الجلوس.

تأكد من صحة البيانات المُدخلة.

اضغط على استعلام، وستظهر لك كافة تفاصيل النتيجة.