محتويات العروض بمجلة العثيم السعودية مكتوبة بالأسعار تخفيضات هائلة لا تفوتكم

يعتبر متجر العثيم من أهم المتاجر المتواجدة فى المملكة العربية السعودية، حيث تقدم أفضل العروض بخصم قد يصل إلى 50% على جميع مستلزمات البيت من خضروات فواكه ومعلبات وذلك بالأضافة إلى قسم الأدوات المنزلية، والأجهزة الكهربائية داخل متاجر عبد الله العثيم سوف تفاجئ حضراتكم بأسعارها وذلك بسبب الخصومات التي لا حصر لها في جميع الفروع بأنحاء المملكة العربية السعودية داخل متاجر العثيم، وفيما يلي بعض العروض بأسعارها وخصوماتها داخل هذا المقال، فقط تابعونا لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

عروض اليوم من جميع متاجر العثيم بالمملكة العربية السعودية على البقوليات

نقدم لكم أحدث العروض المقدمة من أسواق العثيم بقسم البقوليات وتلك الخصومات قد تصل إلى 50% وقد تزيد فتابعوا معنا العروض بالتفصيل.

أرز الوليمة مزة بسمتي 5كجم بسعر 35.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي. يوجد أيضاً أرز الوليمة ستايل مزة بسمتي 10كجم بسعر 58.95 ريال سعودي بدلًا من 68.95ريال سعودي. يوجد أرز العائلة بسمتي أبيض هندى 10كجم بسعر 69.95 ريال سعودي بدلًا من 83.95 ريال سعودي. يوجد أيضا سكر هالي أبيض ناعم 10كجم بسعر 28.95 ريال سعودي بدلً امن 34.50 ريال سعودي. زيت زيتون يورو قولد بكر 500 مل بسعر 13.،50ريال سعودي بدلا من 17.95 ريال سعودي.

أحدث عروض وتخفيضات العثيم على المنظفات

وفي السطور التالية سوف نقدم لكم أحدث عروض متاجر العثيم على منتجات المنظفات المنزلية التى لا يستغنى عنها كل منزل بخصومات هائلة، العروض فما يلى بالتفصيل.

عروض العثيم على المنظفات