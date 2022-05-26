نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة برقم الجلوس| نتيجة 3 إعدادي الترم الثاني الجيزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يواصل الآلاف من الطلاب والطالبات في مرحلة إتمام التعليم الأساسي في محافظة الجيزة البحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2022 بعد إعتماد النتيجة رسميًا خلال الدقائق الماضية من محافظ الأقليم اللواء أحمد راشد، بعد أن تم الإنتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة لإجابات الطلاب والطالبات في الكنترولات خلال الساعات الماضية بعد إنتهاء الطلاب من أداء امتحانات نهاية العام الأسبوع الماضي، وخلال السطور التالية نستعرض معكم رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة الترم الثاني برقم الجلوس والاسم عبر موقع مديرية التربية والتعليم الفني.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

وأعلنت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة، في بيان رسمي صادر عن المركز الإعلامي، عن قيام اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٨٢.٦% مشيرة إنه قد بلغ عدد المتقدمين لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني ١٨٣٨٨١ طالبا وطالبة نجح منهم ١٥٠١٣٤ طالبا وطالبة علي مستوي المحافظة والتي تمت وسط إجراءات احترازية مشددة تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا الموجة الخامسة.

أوائل الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وذكر البيان، أن عدد الطلاب الاوائل للشهادة الإعدادية خلال العام الدراسي الحالي في جميع الإدارات على مستوى المحافظة، قد بلغ ٩١ طالب وطالبة وتصدرت إدارات الدقي والشيخ زايد وجنوب الجيزة والوراق وأطفيح والعمرانية نسب النجاح الأعلى على مستوى المحافظة، وحيث أجري محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، إتصال هاتفي بالطلاب الأوائل لتهنئتهم بالنجاح والتفوق.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الجيزة

وإليكم متابعينًا الأعزاء رابط الإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، الترم الثاني 2022 في جميع المدارس، من خلال الدخول على الروابط التالية واستخراج نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني محافظة الجيزة وهي كالتالي:

1-الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة.

2- ثم النقر علي نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022.

3- ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

4- ثم النقر علي كلمة بحث لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني.

5- الانتظار ثواني وستظهر الدرجات أمامك، وألف مبروك للطلاب في مرحلة إتمام التعليم الأساسي.

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