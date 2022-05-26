نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصريح دخول مكة 1443 عبر منصة أبشر وبوابة مقيم الإلكترونية بالسعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تصريح دخول مكة بدأ العمل به اعتبارًا من اليوم الخميس 25 شوال 1443 الموافق 26 مايو 2022 ومنع المقيمين الغير حاصلين على التصريح من دخول مكة وقد تم إعلان ذلك من خلال وكالة الأنباء السعودية واس وفق ما صرح به المتحدث الرسمي للأمن العام العميد سامي بن محمد الشويرخ تنفيذًا للتعليمات المنظمة للحج 1443 والتي أكدت على ضرورة حصول راغبي الدخول لمكة المكرمة على التصريح من قبل مراكز الضبط الأمني المؤدية إلى مكة المكرمة.

رابط تصريح دخول مكة عبر أبشر إلكترونيًا 1443

إضافة لما سبق ذكره فبإمكان العمالة المنزلية الحصول على تصاريح دخول مكة عبر منصة أبشر الإلكترونية من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولًا الولوج إلى منصة أبشر الإلكترونية https://www.absher.sa/. كذلك القيام باختيار أيقونة خدماتي. يلي ذلك اختيار أيقونة الجوازات ويليها اختيار أيقونة تصريح دخول العاصمة المقدسة. في النهاية تتم مراجعة طلب التصريح وإعلام المستخدم حال التنفيذ عبر حسابه إلكترونيًا.

خطوات التسجيل للمقيمين إلكترونيًا لدخول العاصمة المقدسة

كذلك لراغبي الحصول على تصريح دخول مكة بعد تفعيل العمل به اليوم عليهم اتباع الخطوات التالية بالترتيب:

أولًا القيام باولوج إلى رابط بوابة تصاريح دخول مكة الإلكتروني.

الإلكتروني. كذلك القيام بتعبئة بيانات اسم المستخدم وكلمة المرور، والتأكيد على أيقونة أنك لست روبوت.

تعبئة باقي البيانات المطلوبة واختيار أيقونة طلب تصريح.

في النهاية تتم مراجعة طلب التصريح وإعلام المستخدم حال التنفيذ عبر حسابه إلكترونيًا.

بدائل تصاريح دخول مكة المكرمة 1443

في نفس السياق السابق ذكره ووفق التعليمات المنظمة للحج هذا العام يتم إعادة كافة المركبات وكافة المقيمين الذين لم يحصلوا على تصريح دخول مكة ماعدا من يحملوا الوثائق لتالية:

أولًا تصريح الحج.

أيضًا تصريح العمرة.

كذلك وثيقة هوية مقيم صادرة من العاصمة المقدسة.

في النهاية تصريح دخول للعمل بالمشاعر المقدسة.

استعدادات المملكة لاستقبال موسم الحج 1443

إضافة لما سبق فقد تم السماح في موسم الحج الماضي لأكثر من ستين ألف فرد من السعوديين والمقيمين على أراضي المملكة بسبب فيروس كورونا المستجد مع العلم أن السعودية كانت تستقبل أكتر من مليوني ونصف مسلم من الحجاج كل عام، وقد تم تحديث إصدار تصريح الدخول لمكة هذا العام من قبل الجوازات السعودية وفق الخطوات والشروط الواجب توافرها، كما وجب الذكر بأن فضيلة الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قام بمناقشة استعدادات المملكة لموسم الحج 1443 أثناء ترأسه المجلس الاستشاري للرئاسة أمس في حضور عدد من أعضاء المجلس من قيادات الرئاسة في السعودية.