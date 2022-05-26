أمريكا واليابان تؤكدان استعداد تحالفهما للرد على أى عدوان من كوريا الشمالية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس خلال مكالمة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكى لويد أوستن ونظيره اليابانى كيشى نوبو لتبادل التقييمات حول عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية الأخيرة فى كوريا الشمالية وللتشاور بشأن إجراءات الاستجابة.

وشدد الوزيران، بحسب البيان، على أن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية يمثل تهديدا للأمن الإقليمى والعالمى.

كما جددا التزامهما بالعمل معا بشكل ثنائى وثلاثى مع كوريا الجنوبية للتصدى لأعمال بيونج يانج الاستفزازية.

واتفق أوستن وكيشى على الحاجة إلى مواصلة المناقشات حول خيارات الاستجابة والعمل نحو الإخلاء الكامل للأسلحة النووية من شبه الجزيرة الكورية.