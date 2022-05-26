الخارجية الأمريكية: الصين أخطر تحدى طويل الأمد للنظام الدولى

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير الأمريكى، فى كلمة حول سياسة إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن تجاه الصين بجامعة جورج واشنطن: "إن الصين هى الدولة الوحيدة التى لديها نية لإعادة تشكيل النظام الدولى ولديها القوة الاقتصادية والدبلوماسية والعسكرية والتكنولوجية للقيام بذلك".

وأضاف أن "رؤية بكين ستبعدنا عن القيم العالمية التى حافظت على قدر كبير من التقدم العالمى خلال الأعوام الـ75 الماضية"، كما أقر بأنه سيتعين على الولايات المتحدة الأمريكية التنافس مع الصين على جبهات متعددة ولكنها اتخذت خطوات لتجنب تصعيد التوترات بين الدول.

وتابع "سنعمل على تنسيق جهودنا مع شبكتنا من الحلفاء والشركاء الذين يعملون من أجل هدف مشترك وقضية مشتركة وتسخير هذين الأمرين الرئيسيين، وسوف نتنافس مع الصين للدفاع عن مصالحنا ورؤيتنا للمستقبل".

وأوضح أن الولايات المتحدة ستواصل القيام باستثمارات استراتيجية فى التعليم والبحث والتصنيع المتقدم والبنية التحتية من أجل تحدى المجالات التى تحاول فيها بكين قيادة العالم.

ولفت إلى أنه "يمكننا إنجاز ذلك ولا يسعنا الانتظار"، داعيا المشرعين الأمريكيين إلى تمرير التشريعات ذات الصلة مثل مشروع قانون لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات.

وأكد وزير الخارجية الأمريكى أن الولايات المتحدة والصين سيكون لهما دور محورى فى الاقتصاد العالمى فى واحدة من أكثر العلاقات المعقدة بين الولايات المتحدة وأى دولة أخرى.

وقال بلينكن "إنه نظرا لأن أكبر اقتصادين فى العالم سيتعين عليهما التعامل مع بعضهما البعض فى المستقبل القريب، فإن الولايات المتحدة تريد تجنب صراع أو حرب باردة جديدة".

وأضاف "نحن لا نسعى لمنع الصين من دورها كقوة كبرى، ولا لمنع الصين أو أى دولة من تنمية اقتصادها أو النهوض بمصالح شعوبها".

وتابع "لدينا خلافات عميقة مع الحزب الشيوعى الصينى والحكومة الصينية، لكن هذه الاختلافات بين الحكومات والأنظمة وليست بين شعبينا"، مضيفا "نحن نحترم إنجازاتهم وتاريخهم وثقافتهم ونقدر بعمق روابط الأسرة والصداقة التى تربطنا ونتمنى بصدق أن تعمل حكوماتنا معا فى القضايا المهمة".

وحول العمليات الروسية فى أوكرانيا، انتقد وزير الخارجية الأمريكى الصين لما وصفه بـ"دفاعها عن ما يقوم به الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أوكرانيا"، وقال "إن دفاع (الصين) يجب أن يدق أجراس الإنذار لنا جميعا الذين يعتبرون منطقة المحيطين الهندى والهادئ موطنا لهم".

وشدد بلينكن -فى كلمته- على أن "مهمتنا هى أن نثبت مرة أخرى أن الديمقراطية يمكن أن تواجه التحديات الملحة وتخلق الفرص وتعزز الكرامة الإنسانية، وأن المستقبل ملك لأولئك الذين يؤمنون بالحرية وأن جميع البلدان ستكون حرة فى رسم مساراتها الخاصة دون إكراه".