رئيسة وزراء فنلندا تتعهد بالمساعدة فى إعادة بناء أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة سكاى نيوز البريطانية، فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية، أن المسئولة الفنلندية البارزة تعهدت بالمساعدة فى إعادة بناء المدن واستعادة البنية التحتية، وذلك بحسب ما ذكر رئيس الوزراء الأوكرانى.
وعقب الاجتماع، قال زيلينسكى إن مثل هذه الزيارات التى يقوم بها سياسيون رفيعو المستوى هى إشارات دعم مباشرة مهمة للغاية، على حد وصفه.
بدورها، قالت مارين "مات الكثير من الناس.. وفى نفس الوقت، فإن الروح البطولية للشعب الأوكرانى الذى يقاتل من أجل حريته ومن أجل أوروبا بأسرها، أمر مثير للإعجاب" وذلك فى أعقاب تفقدها لمدينتى "بوشا" و"إربين".
وأضافت مارين "كان من الصعب للغاية النظر إلى كل ما فعلته روسيا فى هاتين المدينتين".
تأتى هذه التطورات بعد أن قدمت فنلندا رسميا طلبها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو).
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