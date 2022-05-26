الجزائر: اقترحنا على إيطاليا إنشاء خط بحرى لإمداد بعض دول أوروبا بالكهرباء

جدة - نرمين السيد - صرح الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون أن بلاده اقترحت على إيطاليا إنشاء خط بحرى لإمداد بعض البلدان الأوروبية بالطاقة الكهربائية، مؤكدا أن إيطاليا ستكون هى الطرف الموزع للغاز الجزائرى فى أوروبا استجابة لطلبها.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المشترك للرئيسين الجزائرى والإيطالى، اليوم الخميس، فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها تبون لروما، منذ أمس الأربعاء وتستمر على مدار 3 أيام.

وفيما يتعلق بالطاقات المتجددة، أضاف الرئيس الجزائرى أن البلدان شرعا فى إنتاج اللوحات الشمسية فى عدد من الولايات الجزائرية، تفعيلا للشراكة الموقعة بين شركات إيطالية وجزائرية، مشيرا إلى أن هناك آفاقا واعدة للتعاون فى مجال الطاقات المتجددة وإنتاج الهيدروجين الأخضر للحصول على الطاقة من مصادر متجددة دون انبعاث ثانى أكسيد الكربون فى الغلاف الجوى.

وحول التعاون البحرى بين البلدين، أعرب الرئيس الجزائرى عن أمله فى تعزيز التعاون العسكرى بين القوات البحرية الجزائرية والإيطالية، وكذلك على المستوى المدنى بما يخدم مصالح البلدين.

وفيما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين الجزائر وإيطاليا، أوضح تبون أن ما سجله التاريخ الجزائرى إزاء إيطاليا يعد "إيجابيا جدا" قبل الثورة التحريرية الجزائرية، وعند بداية الاستقلال وحتى اليوم.

كان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون قد وصل إلى إيطاليا، مساء أمس، فى زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام؛ على رأس وفد وزارى يضم وزراء الخارجية والطاقة والمناجم، والأعمال الحكومية، والنقل، والثقافة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف باقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة.