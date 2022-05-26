نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتمدت الآن.. إعرفها نتيجة الصف الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 2022 الترم الثاني عبر البوابة الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستعرض لكم ثقفني، موعد ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2022 الترم الثاني برقم الجلوس واسم الطالب، حيث يسارع عشرات الآلاف من طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية الذي خاضوا الامتحانات النهائية للفصل الدراسي الثاني للبحث عبر محرك جوجل، وذلك من أجل التعرف على الموعد الرسمي والمقرر والذي ستعلن فيه مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2022، وذلك بعد انتهاء الامتحانات التي أداها طلبة الشهادة الإعدادية حيث انطلقت يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر مايو الجاري واستمر لمدة خمسة أيام حيث انتهت في اليوم التاسع عشر من ذات الشهر، وفي سطور هذا التقرير تعرف على تاريخ الإعلان عن النتائج.

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الجيزة الترم الثاني 2022

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة، بأنه عقب انتهاء امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، شرعت لجان الكنترول في أعمال تصحيح اختبارات الطلاب الذين تقدموا لأداء الامتحانات النهائية، وخلال هذا الأسبوع ظلت أعمال التصحيح مستمرة حيث جرت على قدم وساق، وبحسب أشرف سلومة مدير التربية والتعليم في الجيزة، أكد على أن أعمال التصحيح قد انتهت والآن هي في مرحلة الرصد والتدقيق، وأضاف بأنه من المقرر أن يتم إعلان ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية خلال الأسبوع المقبل، حيث سيتم إعلان ظهور النتيجة عبر موقع المديرية، وسيتمكن الطلبة من التعرف على النتيجة الخاصة بهم بشكل إلكتروني للتسهيل عليهم بدلا من الذهاب للمدارس.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 في الجيزة

فور إعلان مديرية التربية والتعليم عن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة، تسود حالة من الترقب بانتظار ظهور نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني، يشار إلى أن الامتحانات تمر بعدة مراحل داخل الكنترول، حيث في تبدأ في المرحلة الأولى وهي أعمال التصحيح، ثم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة رصد وتجميع الدرجات ثم بعد ذلك يتم إعدادي كشوفات النتائج، وبعد ذلك يتم إرسال نتائج الطلبة إلى المحافظة، حيث يقوم المحافظ بدوره باعتماد النتيجة، وفور اعتماد النتيجة يتم الإعلان عن ظهورها، حتى يتمكن الطلبة من التعرف على النتيجة، جدير بالذكر بأن نسبة النجاح في نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الأول وصلت إلى 73%.

أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة لطلاب الشهادة الإعدادية 2022 امكانية الحصول على النتائج والتعرف عليها إلكترونيا، حيث وفرت رابط الموقع الإلكتروني المخصص للاستعلام والاطلاع على نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس، وفي هذه الأثناء تتم عمليات مراجعة النتائج تمهيدا للإعلان عنها، وذلك بحسب تصريحات أشرف سلومة مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، ويوفر لكم موقع ثقفني طريقة الحصول على النتائج فور اعتمادها من خلال الجدول بالأسفل.

نتيجة الصف الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة منذ قليل، اعتماد نتائج الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2022، حيث اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ محافظة الجيزة نتيجة الترم الثاني وحضر الاجتماع مدير مديرية التربية والتعليم أشرف سلومة، حيث بلغت نسبة النجاح للعام الدراسي 2022 بنسبة نجاح وصلت إلى 82.6%، وهنأ المحافظ أوائل الطلبة كما قدم التهنئة والتبريكات لجميع الطلاب الناجحين وتمنى لهم دوام التفوق والتقدم والنجاح.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2022 الترم الثاني

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