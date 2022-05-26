نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر gizaresult now .. ظهرت أخيرا نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022 برقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة وفق الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، فقد اعتمد السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اليوم نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022 وقد تم اعتماد النتيجة بحضور السيد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة الأستاذ أشرف سلومة، أما بالنسبة لإمكانية الاستعلام عن النتيجة إلكترونيا فقد تم رفعها اليوم على الانترنت أون لاين ليتم استخراج النتيجة برقم الجلوس.

نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022

أدى طلاب الشهادة الاعدادية في محافظة الجيزة وفق جدول الامتحانات الذي تم اتباعه الامتحانات بدايةً من السبت 14 مايو 2022 وحتى يوم الخميس 19 من مايو 2022، هذا وقد تم اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة اليوم، وعليه فقد تم الإعلان عن النتيجة ورفعها عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي من خلال بوابة نتائج التعليم الأساسي.

كما أشارت مديرية التربية والتعليم في محافظة الجيزة إلى أن رابط الاستعلام عن نتائج الصفوف الأول والثاني الاعدادي يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج الطلاب 2022 بالرقم القومي الخاص بالطالب والمدون في شهادة ميلاد الطالب.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 عبر ثقفني

حرصًا من موقع ثقفني على تقديم لكم كل ما هو أفضل وحرصًا منه على تسهيل كافة الأمور، نقدم لكم خدمة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة الترم الثاني 2022 ويمكنك الاستعلام عن النتيجة من خلال اتباع الخطوات التالية:

في البداية عليك بالبحث عن رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 بين الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

ثم قم بكتابة رقم الجلوس في الخانة المخصصة لذلك، ثم انقر بعدها على أ]قونة بحث.

أيضًا فقد كفل الموقع عبر نتيجة ثقفني أكثر من طريقة يمكن من خلالها الطالب الاستعلام عن نتيجة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 من بينها تسجيل الدخول عبر الموقع مع كتابة اسم الطالب ر رباعي وكتابة رقم الجلوس.

ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2022

اعتمد راشد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني للدور الأول محافظة الجيزة، وجاءت نسبة النجاح 82.6%، وقد اعتمد معالي اللواء أحمد رائد محافظ الجيزة مع وكيل وزارة التربية والتعليم الأستاذ أشرف سلومة النتيجة، وجاءت التفاصيل على النحو التالي:

نسبة النجاح 82.6%

إجمالي المتقدمين لخوض الامتحانات 183881 طالب وطالبة.

عدد أوائل الطلاب بلغوا 91 طالب وطالبة على مستوى إدارات محافظة الجيزة.

نسبة نجاح المكفوفين بالشهادة الاعدادية محافظة الجيزة 90.86%.

نسبة نجاح الصم وضعاف السمع بلغت 90%

نسبة نجاح التعليم الأساسي بالقسم المهني بلغت 90.86%.

قامت الصفحة الرسمية للعلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بتوضيح إمكانية استخراج نتيجىة الطلاب عبر روابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية من خلالها، حيث أوضحت أن إمكانية الاستعلام تكون بالاسم ورقم الجلوس فقط، وليس بالرقم القومي عبر روابط الوزارة.

وجاء البوست كما يلي:

نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال الروابط التالية، وبرقم جلوس الطالب، وليس الرقم القومي. https://info.gizaresult.com/3.aspx https://na.gizaresult.com/3.aspx https://res.gizaresult.com/3.aspx مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام

لينك فعال..ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس| نتيجة 3 إعدادي كل المحافظات