نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر روابط نتيجة إعدادية الجيزة 2022 ومديرية التربية والتعليم تعلن التفاصيل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تم اعتماد نتيجة إعدادية الجيزة 2022 الفصل الدراسي الثاني، وعبر موقع ثقفني نرفق لكم روابط نتائج الطلاب التي ستعلنها مديرية التربية والتعليم بالجيزة في الشهادة الإعدادية، والتي تعد أول محافظة مصرية يتم الانتهاء من أعمال الكنترول والرصد، والكشف عن نتيجة نهاية العام الدراسي، الذي يعد الأول بعد عودة التعليم الحضوري، ونظام الامتحانات التحريرية عقب تحسن الوضع ونجاح خطط المكافحة لفيروس كورونا بشكل كبير، وسيتمكن الطلاب من الاستعلام عن نتائجهم برقم الجلوس خلال الساعات القادمة.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

كشفت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اعتماد اللواء أحمد راشد نتيجة الصف الثالث الإعدادي، منذ دقائق وذلك بحضور الأستاذ أشرف سلومة مدير المديرية، ولفيف من القيادات التعليمية والتنفيذية بالمحافظة، ومن المقرر أن تتاح النتيجة للاستعلام برقم الجلوس عبر الخدمات الإلكترونية المقدمة من موقع مديرية التربية والتعليم، وكذلك من موقع ثقفني.

مديرية التربية والتعليم بينت أن طلاب الشهادة الإعدادية أدو امتحان اللغة العربية منذ يوم 14 مايو الماضي، قم اللغة الأجنبية والتربية الدينية يوم الأحد، واستمرت باقي الامتحانات وفق الجدول الذي تم إعداده للاختبارات النهائية، واليوم يتم استكمال تلك المجهودات بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوي لنهاية العام الدراسي 2021-2022.

نسب النجاح في نتيجة الاعدادية الجيزة الترم الثاني

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بنسبة نجاح ٨٢.٦% حيث بلغ عدد المتقدمين ١٨٣٨٨١ طالبا وطالبة لاجتياز اختبارات الفصل الدراسي الثاني نجح منهم ١٥٠١٣٤ طالبا وطالبة.

وأشار محافظ الجيزة إلى أن عدد الطلاب الاوائل للشهادة الإعدادية بلغ ٩١ طالب وطالبه وتصدرت إدارات الدقي والشيخ زايد وجنوب الجيزة والوراق وأطفيح والعمرانية نسب النجاح الأعلي علي مستوي المحافظة .

كما اعتمد محافظ الجيزة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبه نجاح ٩٠% ونتيجة امتحانات المكفوفين بنسبة نجاح ٩٢.٨٦% بالاضافه الى نتيجة الشهادة الإعدادية المهنية بنسبه نجاح ٩٠.٨٦% .

وأعرب المحافظ عن خالص تهنئته للطلاب الناجحين وأولياء أمورهم متمنياَ لهم مزيد من التفوق ومواصلـة النجاح كما وجه الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم لجهودهم المبذولة طوال العام الدراسي .

ومن جانبه أكد الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة من خلال الروابط المنشورة علي الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة و مديرية التربية والتعليم بالجيزة متمنياً دوام النجاح والتفوق لأبنائنا الطلاب .

رابط مديرية التربية والتعليم الجيزة نتائج الامتحانات

يشهد رابط موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة خدمة نتائج الامتحانات حالة من الضغط الكبيرـ التي قد ينتج عنه صعوبة في فتح الموقع، وهو أمر متوقع حيث أن محافظة الجيزة تعد من المحافظات المصرية التي بها عدد كبير من الطلاب والطالبات، ومع الإعلان عن اعتماد النتيجة بدأت عمليات البحث تتزايد بشكل كبير، ولم يتم فتح الرابط حت السابعة مساءً تمهيدا لصدور معلومات من المديرية حول طريقة الاستعلام عن نتيجة إعدادية الجيزة 2022 برقم الجلوس.