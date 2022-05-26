نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية التواصل مع شركة أرامكس بدولة الكويت ومواعيد العمل داخل الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرق التواصل مع شركة أرامكس في دولة الكويت, تعتبر شركة أرامكس من أكثر الشركات الرائدة في مجالات التوصيل في العالم أجمع وليس في دولة الكويت فقط, حيث أنها تقوم بنقل البضائع من أي مكان في العالم إلي مكان أخر, ويبحث الكثير فيمن يتواجد داخل دولة الكويت عن كيفية التواصل مع شركة أرامكس حتي يتم الاستعلام عن بعض الأشياء, وتقوم شركة أرامكس بنقل البضائع من خلال طرق النقل الثلاثة وذلك من خلال البر والبحر والجو.

طرق التواصل المختلفة بشركة أرامكس بالكويت

هناك الكثير من طرق التواصل المختلفة التي يمكن بها أن تقوم بالتواصل مع شركة أرامكس حتي تتمكن من الحصول علي إجابات علي الاستفسارات.

التواصل مع شركة أرامكس في فرع العارضية 009652434619.

التواصل مع شركة أرامكس في فرع السالمية الكويتي يتم الاتصال علي رقم 009651820011.

يمكن التواصل مع شركة أرامكس فرع أفينوز علي الرقم المخصص لتلقي الاتصالات وهو 009651820011.

أما بالنسبة رقم تواصل فرع الشرقية هو 009651820011.

وتم توفير رقم في فرع الفحيحيل الأحمدي ليتم استقبال استفسارات الأشخاص الموجودين بجوار هذا الفرع وذلك علي الرقم الآتي 009651820011.

يتم الاتصال علي رقم فرع السرة للتواصل مع شركة أرامكس وهذا الرقم هو 0096524391891.

فروع شركة أرامكس في دولة الكويت ومواعيد العمل الخاصة بهم

هناك الكثير من الفروع التابعة لشركة أرامكس والتي يمكن أن تقوم بزيارتها وإرسال الأشياء التي ترغب في إرسالها في أي مكان بالعالم, وتختلف مواعيد العمل في فروع أرامكس من فرع إلي أخر.