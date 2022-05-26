نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر mocd.gov.ae برامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية “رابط طلب مساعدة مالية” وزارة تنمية المجتمع في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتميز برامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية mocd.gov.ae لطلب مساعدة مالية بالشمولية لتغطى فئات وحالات اجتماعية عديدة وبشروط سهلة وبسيطة يمكن التقديم على رابط تسجيل طلب مساعدة مالية وذلك بهدف الوصول إلى تحقيق الرفاه الاجتماعي لجميع مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في سعي الدولة إلى والارتقاء بالمواطنين أصحاب الدخل المحدود وغير القادرين على توفير حياة كريمه لهم ولأسرهم، هنا يأتي دور برنامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية، ليقوم بدوره الفاعل في تحقيق الاستفادة من منظومة الدعم الاجتماعي، وسنستعرض من خلال هذا التقرير كيفية التسجيل وتقديم طلب للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية والفئات المستفيدة، ومقدار تلك المساعدة المالية حسب كل حالة.

رابط إنشاء ملف شخصي mocd.gov.ae لتسجيل طلب الحصول على مساعدة مالية

ويجب أن ننوه إلى أنه للاستفادة من هذا البرنامج الاجتماعي يجب أولاً إنشاء ملف شخصي للاستفادة من تلك الخدمة خدمة بالقيام بالتسجيل على رابط إنشاء ملف شخصي، ويتم تسجيل طلب الحصول على مساعدة مالية من برنامج الرعاية الاجتماعية من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط رابط إنشاء ملف شخصي .

. إدخال رقم الهوية الرقمية.

الضغط على أيقونة التحقق من ال OTP.

كتابة رمز التحقق في المكان المُخصص.

القيام بتعبئة نموذج الطلب الخاص بك.

الضغط على إرسال الطلب.

الفئات المستفيدة من برنامج الرعاية الاجتماعية الإماراتية

وتجدر الإشارة إلى أن القانون الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم 2 لسنة لسنة 2001، حدد الفئات المستفيدة والتي يمكنها التقديم لطلب مساعدات شهرية، وذلك لمواطني دولة الإمارات أو للمقيمين على الأراضي الإماراتية من جنسيات دول أخرى، أما عن الفئات المستفيدة فهي كالتالي:

الأرامل.

الأيتام

المطلقات.

أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة.

كبار السن.

مجهولي الأبوين.

المصابون بالعجز المرضي.

الطلاب المتزوجون.

أسر المسجونين.

العاجزون مادياً.

المهجورات من النساء.

المواطنات المتزوجات من أزواج أجانب لا يستطيعون كسب قوتهم.

يتم إضافة المزيد من الفئات بقرار من مجلس الوزراء.

وزارة تنمية المجتمع تُتيح تسجيل طلب الرعاية الاجتماعية

أتاحت وزارة تنمية المجتمع الإماراتية لمواطني الدولة التقدم بطلب للحصول على المساعدات المالية، وذلك وفقا لشروط وضوابط وسياسات الرعاية الاجتماعية، وذلك من خلال موقع وزارة تنمية المجتمع، أما عن المستندات والوثائق المطلوبة للتقديم على طلب الحصول على مساعدة مالية فبيانها كالتالي:

صورة عن الهوية الرقمية الإماراتية.

صورة عن جواز السفر.

صورة عن خلاصة القيد.

مستند مصادر الدخل “لأراضي والأملاك والرخص التجارية”

مستندات خاصة بكل فئة

الفئات المستثناة من شروط استحقاق المساعدة الاجتماعية

وضعت الحكومة الإماراتية قانونا يُنظم شروط استحقاق المساعدات الاجتماعية التي تقدمها الدولة، وينص هذا القانون على استحقاق المواطن المقيم في دولة الإمارات فقط للمساعدات الاجتماعية، أما عن الجهة المناحة لتلك المساعدات فمنوط بها “وزارة تنمية المجتمع” إلا أن القانون استثنى بعض الفئات من تلك الشروط، ومن بين تلك الفئات المستثناة المواطنة المتزوجة من أجنبي، حيث تستحق المتزوجة من أجنبي مساعدة اجتماعية عن نفسها وأولادها، وذلك غي حالات محدده وهي: