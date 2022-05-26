نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في خدمات الرسائل النصية القصيرة بسلطنة عمان في المقال التالي
خدمات الرسائل النصية القصيرة من شرطة سلطنة عمان, تقدم شرطة سلطنة عمان خدمة مميزة يمكن من خلالها الحصول علي الكثير من الاستفسارات الخاصة بالكثير من الخدمات المتنوعة بسلطنة عمان, حيث يمكن أن تقوم بالاشتراك في خدمة الرسائل النصية القصيرة من خلال دفع مبلغ بسيط لا تذكر مقابل حصولك علي خدمات ذات أهمية كبيرة تغني الشخص من بذل الكثير من المجهود وتوفير الكثير من الوقت, وتم تخصيص لكل خدمة إلكترونية رقم خاص بها يتم إرسال رسالة له لتقوم شرطة سلطنة عمان بأشراكه في الخدمة علي الفور.
خدمات الرسائل النصية القصيرة من شرطة سلطنة عمان
يمكن أن تقوم بإرسال رسالة نصية تحتوي علي شي محدد وترسله إلي شرطة سلطنة عمان لتقوم بالاشتراك في أيا من الخدمات الكثيرة التي تقدمها شرطة سلطنة عمان, حيث تأتي الرسائل علي هيئة إشعارات عندما يحدث كل جديد.
- إذا رغبت في أن تقوم بالاشتراك في جميع الخدمات القصيرة والمقدمة من شرطة سلطنة عمان يمكنك أن تقوم بإرسال كلمة مساعدة إلي رقم 90085.
- إذا أردت أن تعرف متي تنتهي تاريخ تسجيل مركبة خاصة يتم إرسال كلمة تب إلي رقم 90085, وفي أن هذه المركبة تجارية وتريد أن تعرف تاريخ انتهاء التسجيل الخاص بها قم بإرسال كلمة تم إلي الرقم 90085.
- عندما تريد أن تعرف حالة طلب تأشيرة قد قمت بالتقدم عليها من قبل قم بإرسال كلمة حط إلي رقم 90085.
- يجب العلم أنه يتم خصم مبلغ مائة بيسة عن كل رسالة نصية قصيرة.
خدمة التنبيه عبر الرسائل النصية المقدمة من شرطة سلطنة عمان
توفر شرطة سلطنة عمان خدمة مميزة وهي أن تقوم الشرطة بإرسال لك تنبيهات إلي جوالك لعدد من الخدمات التي تقدمها وذلك حتي يتم تنبيهك علي القيام ببعض الإجراءات القانونية.
- أن يقوم بإرسال لك رسالة تنبيه باقتراب موعد انتهاء رخصة القيادة.
- تنبيه يفيد بقرب انتهاء صلاحية تسجيل مركبة.
- تقوم بإرسال رسالة نصية تنبهك باقتراب موعد انتهاء صلاحية البطاقة الشخصية أو بطاقة المقيم.
- التنبيه باقتراب موعد انتهاء جواز سفر للعمانيين, أو انتهاء صلاحية تأشيرة للمقيمين.
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