الصحة العالمية: 200 إصابة بجدري القرود في 20 دولة حول العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:22 مساءً - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، رصد إصابات بجدري القرود في أكثر من 20 دولة، متوقعة ارتفاع الإصابات.

وقالت الصحة العالمية: "شهدنا 200 إصابة بجدري القرود في مناطق لم يتفش فيها الفيروس".

وقال مسؤولو منظمة الصحة العالمية إنهم يتوقعون أن يُنظر إلى المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود مع توسع المراقبة ، ولكن يمكن احتواء تفشي المرض.

قال الرئيس التنفيذي لشركة بافاريا نورديك، إن طلبات من عشرات البلدان تسعى للحصول على فرصة لإنتاج لقاح ضد جدري القرود

كما تصنع شركة بافاريان نورديك إيه / إس الدنماركية لصناعة اللقاح المزيد من لقاح الجدري الذي يتم تخزينه عادةً في حالة الحرب البيولوجية ، حيث تسعى الحكومات إلى جرعات توفر أيضًا الحماية ضد جدرى القردة وسط تفشي غير عادي في جميع أنحاء العالم.

وقالت الشركة الدنماركية البافارية الشمالية إنها حصلت على عقد مع دولة أوروبية لم تذكر اسمها لتزويدها بلقاح الجدري ، المسمى Imvanex في أوروبا، استجابة لظهور حالات الإصابة بمرض جدري القردة.