السلطات الصحية في الهند تسجل 26 إصابة بفيروس إنفلونزا الطماطم

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 26 مايو 2022 08:22 مساءً - أفادت وسائل إعلام هندية، باكتشاف إصابة 26 حالة بفيروس أنفلونزا الطماطم الذى يشهد انتشاراً في بعض ولايات الهند، خاصة ولاية أوديشا بشرق البلاد.

وأضافت الصحف الهندية، أن الفيروس المعوي الذي يصيب الأطفال ونادراً البالغين، ظهر مطلع الشهر الجاري في بعض الولايات الجنوبية مثل كيرالا، ويسبب طفحاً جلدياً على اليدين والفم والقدمين مع ارتفاع درجة الحرارة والجفاف بين الأطفال في الفئة العمرية بين الخامسة والتاسعة.

وأشارت وسائل إعلام هندية، إلى أن المرض شديد العدوى ويتطلب عزل الحالة من خمسة أيام إلى أسبوع، لكنه ليس مرضاً خطراً ويسهل علاجه.

وقد يعاني الأطفال دون سن الخامسة من عدوى فيروسية تسمى "أنفلونزا الطماطم وقد يعاني الأطفال من حمى غير مشخصة وبعض الطفح الجلدي وتهيج الجلد والجفاف وهذا يسبب ظهور بثور على عدة أجزاء من الجسم ويكون شكل البثور أحمر بشكل عام ، وبالتالي يطلق عليه أنفلونزا الطماطم أو حمى الطماطم.

تشمل أعراض المرض الطفح الجلدي وتهيج الجلد و يعاني الأطفال المصابون بهذا المرض من التعب وآلام المفاصل والحمى الشديدة وآلام الجسم.

من الأعراض الأخرى تغير لون اليدين والركبتين والأرداف و قد يعاني الأطفال المصابون أيضًا من تقلصات في البطن أو غثيان أو قيء أو إسهال وتشمل الأعراض الأخرى السعال والعطس وسيلان الأنف.