نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يمنح الديوان الملكي قطع ارض سكنية مجانية لجميع المواطنين| طريقة التقديم في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية حجز قطعة أرض مجانية بالمملكة العربية السعودية، أتاحت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية التسجيل الإلكتروني للمواطنين ليتم حجز قطعة أرض مجانية، حيث دائما ما تحرص مؤسسات المملكة على تقديم الدعم اللازم لمواطني المملكة الأشد حاجة للمساعدة وفق العدد من الشروط، فهذه الخدمة الإلكترونية ليست وحدها فقط بل واحدة من العديد من الخدمات المقدمة من جانب الوزارة للأسر السعودية التي هي بحاجة ملحة إلى المساعدة، لتحقيق مستوى اجتماعي يليق بالمواطن السعودي بحلول عام 2030م، تنفيذا لأهداف المملكة المقرر تحقيقها قبل حلول هذا العام، ومن خلال مقالنا اليوم سنتعرف على الخطوات اللازمة للحصول على تلك الخدمة، إلى جانب التعرف على الشروط المحددة للحصول على منحة قطعة أرض.

التسجيل الإلكتروني لحجز قطعة أرض مجانية

الديوان الملكي السعودي وفر إمكانية الحصول على قطعة أرض بدون تكاليف في حال تم توافر الشروط الخاصة بالمنحة، وذلك من خلال التقديم الإلكتروني المفتوح الآن من قبل وزارة الإسكان بالمملكة، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية ببيانات صحيحة:

​الذهاب مباشرة إلى موقع الديوان الملكي الرسمي على شبكة الإنترنت. الدخول إلى قسم الحصول على المساعدات. إدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح من اسم المتقدم وعنوان السكن ورقم الجوال والبريد الإلكتروني الشخصي. ​الضغط على موافق عقب قراءة كافة الشروط والأحكام المذكورة. فور وصول رقم التأكيد على الهاتف لابد إعادة كتابة مرة أخرى في مكانة المحدد بالموقع. يتم النقر على تأكيد ثم حفظ البيانات.

شروط الموافقة على منحة قطعة أرض مجانية

يتم منح قطعة أرض من الديوان الملكي بالسعودية لكل أسرة بحاجة شديدة إلى سكن وليس لديها المال لتحقيق ذلك، حيث يتم التسجيل باتباع الخطوات المذكورة بعد التأكد من توافر الشروط التالية:

لابد وأن يكون لدى الشخص المتقدم للمنحة حساب بنكي على منصة سكني.

​أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية.

يتجاوز عمر الشخص ال18 عام.

بالنسبة للنساء لابد وأن تكون من الأرامل أو المطلقات تتجاوز أعمارهن ال25 عام.

ومن المقرر بعد الحصول على منحة الأرض البناء عليها خلال فترة زمنية يتم تحديدها من قبل الوزارة، وهي في خلال 6 أشهر تبدأ من تاريخ استلام قطعة الأرض

أرقام التواصل مع الديوان الملكي السعودي

يسعى دائما الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية بتوفير كافة التسهيلات علي المواطنين أبناء الوطن، وذلك من اجل تسهيل عليهم أمور حياتهم، لذا وفر الديوان الملكي أرقام التواصل إليه لكي يتم تقديم الطلب التي برغب به العميل عند احتياجه، وكما انه وفر أيضا التواصل للاشخاص داخل المملكة وخارج المملكة من خلال الرقم: 920030003، أما للمواطنين داخل المملكة التواصل من خلال الرقم التالي: 8004000000.