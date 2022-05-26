“الان” نتائج الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة الترم الثانى 2022 من على موقع https://moe.gov.eg/

نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى فى محافظة الجيزة على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم ، حيث يترقب العديد من اولياء الامور ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى 2022 فى محافظة الجيزة عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بعد انتهاء الامتحانات فى محافظة الجيزة فى الفترة السابقة اعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقى عن ظهور نتائج الصف الثالث الاعدادى فى الفترة الحالية على مدار اليوم حيث صرح عبر وسائل الاعلام ان على كل اولياء الامور الترقب لظهور النتائج عبر الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث تسأل العديد من اولياء الامور على سبب تأخير الاعلان عن النتائج صرح المصدر فى وزارة التربية والتعليم ان الوزارة تسعى لانهاء اعلان النتائج باسرع وقت ممكن ونشرح لكم الان طرق الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية عبرموقعكم ثقفنى نيوز

طرق الحصول على نتائج الشهادة الاعدادية

ننشر لكم الان طرق الحصول على نتائج الصف الثالث الاعدادى الفصل الدراسى الثانى من على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم بعد الاعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم ونشرح لكم الان اسهل الطرق للحصول على النتيجة ادناها والطريقة كالتالى

على الطالب الدخول الى موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث عن كلمة نتائج

يختار نتائج الشهادة الاعدادية الفصل الدراسى الثانى

يقوم بكتابة رقم الجلوس الخاص به

يقوم باختيار محافظة الجيزة التابعة له

ثم يحصل علي النتيجة ويمكن طباعتها كمستند رسمى يمكن الطالب الناجح فيها من اللاحق بمرحلة الثانوية العامة

ظهور نتائج الشهادة الاعدادية فى باقى المحافظات

افاد مصدر مسئول فى وزارة التربية والتعليم ان وزارة التريبة والتعليم ستقوم بنشر نتائج الصف الثالث الاعدادى الترم الثانى فى كل المحافظات وباقى المحافظات على الموقع الرسمى لوزارة التربية والتعليم حيث ان من المتوقع ظهور نتائج الشهادة الاعدادية فى باقى المحافظات على اوقات مقسمة فى الفترة المقبلة موضحا ان الوزارة تعمل على انهاء ظهور النتائج فى اسرع الوقت ممكن على الموقع الرسمى لوزارة التريبة والتعليم وتأتى اهمية النتائج الاعدادية فى امكانية لحاق الطالب الناجح فيها بمرحلة الثانوية العامة .