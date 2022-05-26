نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجه الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة 2022 وجميع المحافظات في المقال التالي

عمر شويل - جدة يترقب آلاف الطلاب وأولياء الأمور ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة لعام 2022، بعد إنهاء الطلاب امتحانات الشهادة الإعدادية والتي استمرت لمدة ستة أيام ابتداءً من يوم السبت الموافق 14 مايو وحتى الخميس 19 مايو 2022، وقد انعقدت الامتحانات دون أية شكاوى من الطلاب بخصوص الأسئلة، ومن خلال موقع ثقفني نقدم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب محافظة الجيزة، وبحسب ما أكدته مصادر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة لصحيفة اليوم السابع، أن السيد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة سوف يعتمد النتيجة بعد قليل، وذلك بحضور الأستاذ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة الجيزة

يمكنكم معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة الجيزة من خلال الرابط الخاص بنتيجة المحافظة بالأسفل، كما يمكنكم معرفة النتائج بقية المحافظات من خلال الروابط التالية:

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسوان الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة أسيوط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الأقصر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحر الأحمر الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بني سويف الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة جنوب سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة دمياط الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة السويس الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة شمال سيناء الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الغربية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الفيوم الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة قنا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة كفر الشيخ الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة مطروح الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا الفصل الدراسي الثاني 2022 نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الوادي الجديد الفصل الدراسي الثاني 2022

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن أن النتيجة ستكون متاحة على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، ويمكن للطلاب الدخول إلى الموقع عبر محركات البحث بكتابة مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وبعد الدخول للموقع انقر على أيقونة نتائج الامتحانات ثم نتيجة الصف الثالث الإعدادي.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية

يمكن لجميع طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة الجيزة معرفة نتيجة اختبارات المرحلة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني من خلال موقع ثقفني باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الرابط الخاص بالحصول على نتيجة محافظة الجيزة للصف الثالث الإعدادي.

كتابة اسم الطالب رباعي في الحقل المخصص لذلك.

تسجيل رقم جلوس الطالب ثم النقر على زر الاستعلام عن النتيجة.

يجب أن تكون البيانات صحيحة حتى تظهر النتيجة.

من الجدير بالذكر أن نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة ستظهر متضمنة درجات الطالب في كل مادة، ويشترط أن يحصل الطالب على نصف الدرجة على الأقل حتى يستطيع النجاح في المادة، كما يجب أن يكون مجموع درجات الطالب في جميع المواد 140 درجة على الأقل وهي نصف الدرجة النهائية للمجموع الكلي لدرجات المواد حتى لا يرسب، وفي حالة حصوله على أقل من نصف الدرجة يتوجب على الطالب إعادة امتحان المادة خلال فصل الصيف في الموعد الذي تحدده وزارة التربية والتعليم.