هنا.. نتائج اسماء الحجاج 2022 الاردن عبر موقع وزارة الاوقاف الاردنية awqaf.gov.jo| كشوف اسماء المشمولين بالحج

نتائج اسماء الحجاج 2022 الاردن، من المقرر أن يتم الاعلان قريبا عن نتائج اسماء الحجاج 2022 الاردن عبر موقع وزارة الاوقاف الاردنية awqaf.gov.jo، حيث قد قام بالتسجيل لأداء مناسك الحج هذا العام عدد كبير من المواطنين، ولكن وقع الاختيار على عدد محدد منهم على أثر تداعيات فيروس كورونا المستجد، وسنضع بين أيديكم رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالحج الاردن 2022، والشروط اللازمة للقبول، فتابعونا.

نتائج اسماء الحجاج 2022 الاردن

وحتى الآن لم يتم الاعلان عن موعد الكشف عن نتائج اسماء الحجاج 2022 الاردن، حيث صرحت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية أنه سيتم الاعلان عن اسماء المقبولين في أقرب وقت بشرط أن تستوفى الشروط على كافة المقبولين، حيث ستقوم الوزارة برفع كشوف بأسماء المقبولين بالحج ليتم الاستعلام بشكل الكتروني من خلال ادخال بعض البيانات المطلوبة، حيث وصل عدد الأشخاص المسجلين لأداء فريضة الحج حوالي 20 ألف مواطن، وسيتم فحص الطلبات المقدمة واختيار الفائزين وتكون الأفضلية للأكبر سنا مع مراعاة الأسس الموضوعة من قبل مجلس الأوقاف، حيث سيقع الاختيار على 3600 حاج فقط، والآن مع خطوات الاستعلام عن نتائج اسماء الحجاج الاردن 2022:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الاوقاف الاردنية.

قم بالضغط على كلمة اسماء الحجاج 2022 الاردن.

قم بادخال البيانات المطلوبة.

سيظهر لك إذا تم قبولك أم لا.

شروط التقديم للحج 2022 الاردن

هذا وقد وضعت وزارة الاوقاف الاردنية شرةط التقديم للحج 2022 الاردن، مؤكدة على أنه سيتم استثناء كل من لا تنطبق عليه تلك الاشتراطات:

أن يكون المتقدم قد تلقى جرعتين من لقاح فيروس كورونا، ومعه ما يفيد ذلك.

أن يقوم بسداد مبلغ 200 دينار أردني مستردة للأصيل أوالأصيلة فقط.

التسجيل مفتوح أمام مواليد “15/7/1975” وحتى مواليد 31/12 من نفس العام، فما دون (للأصيل أو الاصيلة) وممن لم يسبق لهم اداء فريضة الحج.

تحدد وسيلة السفر براً أو جواً “عمان، المدينة المنورة، جدة، عمان” أو”عمان، جدة”.

تكلفة الحج 2022 الاردن

وصلت تكلفة الحج 2022 الاردن إلى 2140 دينار أردني، ويذكر أنه خلال العاميين الماضين قد تم صدور قرارات رسمية بإيقاف أداء فريضة الحج بعد انتشار فيروس كورونا بشكل كبير عالميا.