نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضوابط الحصول علي تأشيره حج من دولة الكويت / تكلفة الحصول علي تأشيرة الحج بالكويت لعام 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط التقدم للحصول على تأشيرة حج في الكويت, تعتبر فريضة الحج من أكثر الفرائض التي يريد المسلمين أن يقوموا بها حتي تسقط أداءها من عليهم, وتختلف شروط الحصول على تأشيرة الحج من دولة لأخرى, حيث تم وضع شروط خاصة لدولة الكويت لتتم علي أساسها قبول أو رفض طلبات الأشخاص الذين يريدون أداء مناسك الحج, وهناك الكثير من الروحانيات التي يشعر بها المسلمين عند زيارة بيت الله الحرام والتي تجعلهم يريدون الذهاب إليه مره أخري, وهناك بعض الاختلاف في أسعار وتكاليف الحج من عام لآخر, وسيتم توضيح الشروط الموضوعة لدولة الكويت لاستقبال وفود الحجاج إليهم, وكذلك توضيح أسعار الحج لهذا العام.

شروك الحصول علي تأشيرة الحج في دولة الكويت لعام 2022

لكي تتمكن من التقدم للحصول علي تأشيرة الحج لهذا العام من الحكومة الكويتية فيحب أن تقوم بقراءة جميع الشروط التي تم الاتفاق عليها بين الحكومة السعودية والحكومة بدولة الكويت, وجاء في نص الشروط الآتي.

لن يتم قبول طلبات الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الثمانية عشر عاماً, وكذلك لن يتم قبول طلبات الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم الخمس وستين عاماً.

أن يكون الشخص المتقدم قد حصل على لقاح كورونا والتي تعتمدها وزارة الصحة السعودية.

للسفر لأداء مناسك الحج لابد أن يقوم المتقدم بإجراء فحص فيروس كورونا, ولابد أن تأتي النتائج سلبيه, وإذا كان الفحص سلبي لابد أن يتبع الشخص المسافر الإجراءات الاحترازية المعلن عنها في وزارة الصحة السعودية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا, كما يجب أن يكون المسافر خالي من أي أمراض معديه قد تسبب في إصابة أشخاص أخري بأمراض.

تكلفة الحصول علي تأشيرة حج في دولة الكويت

هناك اختلاف في تكلفة الحج في الكويت لهذا العام عن العام السابق, حيث أعلنت الوزارة بأن أسعار الحج لهذا العام تبدأ من ألف وخمسمائة دينار كويتي وقد تزيد أسعار التذاكر علي حسب الخدمات المقدمة في مناسك الحج, وإذا رغب الشخص في معرفة كم يعادل مبلغ الألف وخمسمائة دينار مقابل الدولار, فإن هذه المبلغ عند تحويله يصل إلي 4900 دولار.