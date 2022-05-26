الصومال يتسلم منحة مالية من الإمارات بقيمة 9.6 مليون دولار لدعم التنمية

جدة - نرمين السيد - تسلمت حكومة دولة الصومال، اليوم الخميس، منحة مالية من الرئيس الإماراتى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بقيمة 9.6 مليون دولار أمريكى، مخصصة لتفعيل المساعدات الإغاثية فى البلاد ودعم جهود التنمية.





وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أن مبادرة دولة الإمارات تهدف إلى المساهمة فى تلبية احتياجات الشعب الصومالى فى مجالات تنموية متعددة؛ سعيا لتحسين الظروف المعيشية للسكان وتعزيز قدرات الحكومة على التعامل مع التحديات الإنسانية التى تواجه الصومال.

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