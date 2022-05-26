نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طرق الاستعلام عن المخالقات المرورية بسلطنة عمان في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة الاستفسار عن المخالفات المرورية في سلطنة عمان, هناك نوعين من الاستعلامات عن المخالفات المرورية, حيث أن النوع الأول هو الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها علي المركبة نفسها وهذه لها استعلام خاص بها, أما النوع الثاني هو الاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها علي السائق نفسه وهذه لها طريقة استفسار مختلفة, ويتم تقديم هذين الخدمتين من موقع شرطة سلطنة عمان وذلك لتسهيل عملية معرفة قيم المخالفات المرورية التي تم توقيعها علي المركبات والأشخاص وتسهيل أيضاً عملية دفع هذه المخالفات بعدة طرق مختلفة والتي يمكن أن يقوم كل شخص باختيار الطريقة التي تناسبه.

خطوات الاستفسار عن المخالفات المرورية للمركبات في سلطنة عمان

يستطيع كل شخص يملك مركبة بسلطنة عمان أن يقوم بالدخول علي موقع شرطة سلطنة عمان وأن يقوم بالاستعلام عن المخالفات المرورية التي تم توقيعها علي المركبة والتي إن وجدت يمكنه أن يقوم بدفعها إلكترونية.

الدخول علي موقع شرطة سلطنة عمان.

الضغط علي الخدمات الإلكترونية.

النقر علي اختيار الاستفسار ودفع المخالفات المرورية.

يتم تحديد هذا الاستعلام إذا كان الاستعلام عن مركبة محددة أم عن كل المركبات.

بعد تحديد الخيار السابق يتم اختيار رمز اللوحة من بين الاختبارات المتاحة.

ثم يتم كتابة رقم لوحة المركبة.

الضغط علي أيقونة استفسر.

الاستعلام عن المخالفات المرورية الموقعة علي الشخص في سلطنة عمان

وهذه خدمة تختلف عن الخدمة السابقة من حيث البيانات التي يتم إدخالها, ويستطيع كل شخص لديه رخصة قيادة خاصة به أن يقوم بالاستفسار عن قيم المخالفات المرورية التي تم توقيعها عليه من إدارة المرور.