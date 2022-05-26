نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاستعلام عن نتيجة درجة القدرات العامة الورقية الفترة الثانية وكيفية طباعتها عبر المركز الوطني للقياس في المقال التالي

يرغب العديد من الطلاب في معرفة نتيجة درجات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية ويتساءلون عن الرابط الخاص لمعرفة كيفية الاستعلام عن نتيجة درجة القدرات وهذا الموضوع مهم بالنسبة للطلاب في المدارس الثانوية الذين يريدون الالتحاق بالجامعة وكل ما عليك فعله هو اتباع الخطوات التي سوف نذكرها في هذا المقال والتسجيل في الموقع الالكتروني وسوف يمكنك الاستعلام ببساطة عن النتيجة وطباعتها في حالة الرغبة في ذلك. كيفية تسجيل الدخول في المركز الوطني للقياس يمكنك الدخول إلى موقع المركز الوطني.

وستظهر عدد بيانات فارغة قم بكتابة بياناتك وتشمل رقم الحالة المدنية وكلمة المرور الخاصة بالطالب على هذا الموقع.

ثم اضغط على أنا لست روبوت واتصال ستتمكن من الدخول للاستعلام عن نتيجة القدرات الورقية بسهولة وطباعتها كذلك. كيفية الاستعلام عن نتيجة درجة القدرات العامة الورقية عبر المركز الوطني للقياس يجب الدخول على موقع المركز الوطني للقياس عن طريق رقم السجل المدني ورقم السر.

ثم نضغط على أيقونة الاختبارات المسجلة وقم باختيار النتائج.

وقم بتحديد نوع الاختبار التي تريد الاستعلام عنه وهو القدرات العامة.

ثم اضغط على أيقونة بحث ستظهر النتيجة أمامك والدرجة الكلية ولمعرفة كل التفاصيل عنها اضغط على أيقونة التفاصيل.

وستظهر عندها درجة النظري ودرجة الكمي والدرجة الكلية وتستطيع طباعة النتيجة عن طريق الضغط على طباعة. معلومات عن موقع قياس موقع قياس يمكنك عن طريقه إجراء الاختبارات الخاصة بالقدرات سواء الورقية أو المحوسبة التي تقيس درجة نجاح الطلاب والقدرة على التحليل والاستنتاج وهذا الاختبار مدفوع.

وهناك العديد من الكليات التي تطلب بدرجات كبيرة في اختبار القدرات لكي تسمح للطالب بالالتحاق بها ويعتبر اختبار مهم للطلاب والطالبات وزاد البحث عنه وطباعته في الآونة الأخيرة.

موقع قياس من أهم المواقع لإجراء هذه الاختبارات التي تعمل على قياس مدى درجة التحليل ويوجد اختبارات للقدرات العامة إجراؤها لكي تتمكن من الدخول الكلية التي تريدها عبر تقديم نتيجة هذه الاختبارات.

و سيتم الاعلان عن النتيجة يوم الخميس 26 مايو عن طريق إرسال رسالة إلى الهاتف الجوال الخاص بالطالب ويستطيع أي طالب إجراء الاختبار الخاصة بالقدرات إلكترونيا من خلال الرابط الرسمي. عمر شويل - جدة كيفية الاستعلام عن نتيجة درجة القدرات العامة الورقية الفترة الثانية وكيفية طباعتها عبر المركز

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