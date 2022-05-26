نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد قليل.. نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022 عبر بوابة نتائج التعليم الأساسي، يبحث الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في جميع المدارس عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة بعد اعتمادها رسميًا من اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عقب الإنتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات في الكنترولات خلال الأيام الماضية، وخلال السطور التالية نستعرض معكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس الترم الثاني 2022.

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

قالت مصادر بمديرية التربية والتعليم الفني، أن محافظ الجيزة سوف يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني محافظة الجيزة خلال الساعات المقبلة فور العرض عليه من أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، وسوف يتم رفع النتيجة رسميًا علي الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم بالجيزة فور تحميل نتيجة الشهادة الإعدادية.

نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة

وجدير بالذكر، أنه قد أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، امتحانات الترم الثاني من العام الدراسي الحالي والتي إنطلقت يوم السبت الموافق 14 مايو بامتحان مادة اللغة العربية والخط.

وأدى الطلاب في الصف الثالث الإعدادي، يوم الأحد الموافق 15 مايو امتحان مادتي اللغة الأجنبية والتربية الدينية، ويوم الاثنين 16 مايو امتحان مادتى العلوم والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، ويوم الثلاثاء 17 مايو امتحان مادتي الجبر والإحصاء والتربية الفنية، ويوم الأربعاء 18 مايو الهندسة واختتم طلاب الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة، ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية، يوم الخميس 19 مايو بامتحان مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الرياضية لطلاب مدرسة السعيديِة الرياضية.

رابط الإستعلام نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة

وفي إطار عملية البحث المستمرة من الطلاب وأولياء أمورهم عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتيجة 3 اعدادي الترم الثاني محافظة الجيزة وهي كالتالي:

أولًا: الدخول علي رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني 2022.

ثانيًا: ثم إدخال اسم المحافظة التابع لها.

ثالثًا: ثم إدخال رقم الجلوس بشكل صحيح.

رابعًا: ثم النقر علي كلمة بحث أو إستعلام.

خامسًا: الإنتظار قليلًا سوف تظهر نتيجة الطلاب أمامك بالدرجات كاملة.

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