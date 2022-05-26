مبروك النجاح ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس اعرف نتيجتك

يكثر البحث في الوقت الحالي عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي، حيث تفصلنا فقط ساعات عن ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حيث تؤكد مصادر من داخل وزارة التربية والتعليم أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة يعتمد النتيجة اليوم، لتكون متاحة إلكترونيا فور ظهورها، في بشرى سارة لطلاب المرحلة الإعدادية من طلاب محافظة الجيزة، الذين ينتظرون الاطمئنان على نتيجة امتحانات آخر العام للصف الثالث الإعدادي، الذي يكتسب أهميته من كونه الحلقة الأخيرة في التعليم الأساسي وما بعده من المرحلة الثانوية يؤسس لمسار حياة الطالب القادمة، لذلك نحن اليوم بصدد تناول رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022 بالاسم ورقم الجلوس عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2022

وتعلن نتيجة 3 ع على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة فور ظهورها، وعلى الطلاب وأولياء الأمور الذين يريدون الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الجيزة اتباع الخطوات التالية:

أولا تسجيل الدخول عبر موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة

موقع مديرية التربية والتعليم من القائمة الرئيسية للموقع قم باختيار نتيجة الصف الثالث الإعدادي حكومي أو لغات

قم بإدخال الرقم القومي الخاص بالطالب والمكون من 14 رقما، والذي يمكن الوصول إليه من شهادة الميلاد الخاصة بالطالب.

قم بإدخال اسم الطالب ورقم الجلوس الخاص به

بعد ذلك اضغط على زر استعلم الآن

تظهر نتيجة الصف الثالث الإعدادي في الحال بعد ظهورها بدقائق

امتحانات الصف الثالث الاعدادي بالجيزة

وقد حرصت مديرية التربية والتعليم بالجيزة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم، على ضمان سير عملية الامتحان بكل انضباط، حيث منع بشكل قاطع اصطحاب التليفونات الذكية داخل اللجان، كما أكدت مديرية التربية والتعليم إن جميع ما تم تسريبه على صفحات التواصل الاجتماعي من أسئلة تدعي أنها لامتحانات تالتة اعدادى، غير صحيحة بالمرة وأنها تتصدى لكل محاولات الغش بحزم، ولا يجب على الطلاب الانسياق وراء المواقع والصفحات التي تدعي أنها تمتلك أسئلة الامتحان.

والجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم تتيح أيضا نتيجة الصف الثالث الإعدادي على مستوى جميع المحافظات على موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي