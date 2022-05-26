الآن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة الجيزة، حيث أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة منذ قليل عن اعتماد نتيجة الاعدادية 2022 الفصل الدراسي الثاني (آخر العام) من قبل السيد المحافظ اللواء “أحمد راشد” محافظ الجيزة، أي لا يتبقى أمامنا الكثير من الوقت بعد الانتظار لمعرفة النتائج بشوق شديد وها قد حان وقت جني ثمار التعب والجهد والمذاكرة التي تكون التفوق بإذن الله، حيث أن كل طالب وطالبة لديهم طموحات في تحقيق الأهداف في الحياة أهمها التعليم والوصول إلى الكلية المرغوب فيها سواء من كليات القمة أو حتى غيرها الأهم أن تحقق حلم حياتك والمثابرة على تحقيق النجاح بأعلى الدرجات وأعلى النسب، حتى منذ الصغر فهذا ينمو معكم أيها الأبناء والبنات، ونسأل الله العظيم أن يعطيكم سر قلوبكم.

نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني برقم الجلوس

اليوم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية برقم جلوس الطالب أو الطالبة بسهولة جداً برابط حصري لموقع ثقفني فقط، الاستعلام عن نتائج الاعدادية جميع المحافظات سوف تكون متاحة بإذن الله حينما تقوم كل محافظة بالإعلان عن النتائج تدريجياً فور اعتمادها رسمياً، حيث أعلنت محافظة الجيزة في وقت سابق عن رابط الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي والصف الأول والثاني الإعدادي بالرقم القومي للطالب أو الطالبة عبر بوابة التعليم الأساسي والتي تعلن النتائج لجميع المحافظات (نتائج مراحل النقل).

توزيع الدرجات لمواد الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2022

مادة اللغة العربية 80 درجة.

اللغة الإنجليزية 60 درجة.

مادة الرياضيات من 60 درجة.

مادة العلوم 40 درجة.

الدراسات الاجتماعية من 40 درجة.

رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2022

جدير بالذكر أنه اليوم سيتم إعلان نتيجة الشهادة الاعدادية آخر العام وذلك فور اعتمادها من قبل السيد المحافظ خلال الساعات القليلة القادمة، ترقبوا حين الاعتماد ويمكنكم الاستعلام من خلال الرابط المرفق أعلى…موفقين جميعاً إن شاء الله.