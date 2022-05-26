الصحة العالمية تكشف تفاصيل جديدة عن جدرى القرود

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عبدالناصر أبوبكر مدير برنامج الوقاية من مخاطر العدوى والتأهب لها بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن هناك نوعين من مرض جدرى القرود، الأول فى إفريقيا وقد يتطور لمرض وخيم، والنوع الثانى انتشر فى أوروبا، منوهًا بأن معدل التعافى مرتفع للغاية ولدينا علاج ولقاح ناجح للحالات الوخيمة.





وأضاف أبو بكر - خلال مؤتمر صحفى لمنظمة الصحة العالمية عُقد عبر الفيديو كونفرانس اليوم الخميس- أن الوقاية من جدرى القرود هى نفس أسلوب الوقاية الشائع، وينتقل المرض حال الاتصال الوثيق بالمريض.

وأوضح أنه يجب الابتعاد عن الناس وغسل اليدين واتباع الإجراءات الوقائية، ويجب التفرقة بين فيروس كورونا وجدرى القرود، موضحا أن المرض انتقل من مستودعات حيوانية، ولابد أن نعرف بالتحديد الحيوان الذى نقل العدوى ولكن هذا لا ينطبق على النوع المنتشر فى أوروبا.

من جهتها، قالت الدكتورة رنا الحجة مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمى لشرق المتوسط، إن المرض لازال محدودا ولا يتطلب الإغلاق، ولكن يجب اتباع الإجراءات الاحترازية، ويجب عدم نشر المعلومات الخاطئة، ويجب عدم وصم الأشخاص المصابين حتى يتم علاجهم.

وأضافت أنه يجب التركيز على متابعة المخالطين للحد من انتشار المرض والترصد للمرض بشكل سريع، ويجب على العاملين الصحيين الذين هم أكثر عرضه للإصابة أن يكون على درجة من التمرين والوعي، ولازلنا نقوم بجمع البيانات وكيفية التعامل مع أية حالات مشتبه فيها.

وأوضحت أننا لا نتوقع أن ينتشر جدرى القرود مثل فيروس كورونا، والإجراءات الوقائية فى المطارات ستكون مختلفة، لأنه يختلف عن كورونا الذى ينتشر من خلال التنفس، وبالتالى يكون كورونا أكثر انتشارًا عن جدرى القرود، ولا نتوقع أن يصل إلى جائحة.

وأشارت إلى أن جدرى القرود ينتقل إلى الأشخاص من أشخاص مصابين من خلال التقرحات بالفم خلال فترة الحضانة من 5 إلى 6 أيام إلى أسبوعين، وطالما ظهرت الأعراض تحدث العدوى من خلال الاتصال الوثيق وهو موجود فى السوائل الجسدية، لذلك فهو ينتقل بالاتصال الوثيق معهم وينتقل من خلال المفروشات والمناشف والملابس الخاصة بالمريض، والقشور تسبب انتقال للمرض وتحتوى على الفيروس فهى تنقل العدوى.

ولفتت إلى أنه علينا أن نتجنب هذه الوسائل، وخصوصا الأشخاص المخالطين وأصحاب العلاقات الجنسية والعاملين الصحيين، مؤكدة أن الأطفال وأصحاب نقص المناعة والذين يتناولون الكورتيزون ومثبطات المناعة أكثر عرضه للإصابة، ويكونون أكثر عرضة للوفيات.