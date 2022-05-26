العالم اليوم - بهذه الكلمات.. أسطورة الكرة البرازيلية يتغزل في مصر

انتم الان تتابعون خبر بهذه الكلمات.. أسطورة الكرة البرازيلية يتغزل في مصر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 26 مايو 2022 04:19 مساءً - بعد زيارة استغرقت 3 أيام، أبدى أسطورة الكرة البرازيلية رونالدينيو اندهاشه من المعالم السياحية والأثرية في مصر.

وقال رونالدينيو، في منشور على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "عاجز عن الكلام!!! مصر دائما مدهشة.. من أعظم عجائب عالمنا".

وأرفق النجم البرازيلي السابق منشوره بصورتين له من منطقة الأهرامات.

وقضى لاعب برشلونة وباريس سان جرمان وميلان السابق ثلاثة أيام في مصر، وذلك في إطار جولة شملت أيضا تونس، لتنشيط حركة السياحة ودعم أنشطة أندية كرة قدم.

وخلال تواجده في مصر، زار رونالدينيو بعض المعالم السياحية والأثرية بالقاهرة والجيزة، كما تابع تداريب إحدى أندية كرة القدم.

وذكرت صحيفة "الأهرام" المصرية أن نجم الكرة العالمي غادر، صباح الخميس، مصر، متوجها إلى فرنسا على متن طائرة خاصة.