نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لهذا الشهر يونيو 2022 شروط الاستحقاق وعداد النزول في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443 لهذا الشهر يونيو راتب شهر ذو القعدة 1443، أصبح محل بحث كبير من قبل المستحقين لدعم الضمان الاجتماعي المطور، وكما هو معروف ومتبع فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقوم بتثبيت مواعيد صرف راتب الضمان كل شهر، ليوافق اليوم الأول من كل شهر ميلادي مالم يكن يوم الصرف عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية.

يتم الاستعلام عن راتب الضمان لهذا الشهر ذو القعدة إلكترونياً من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية sbis.hrsd.gov.sa، ويجب على جميع المستفيدين من دعم الضمان تحديث البيانات الخاصة بهم حتى لا يتم إيقاف الدعم المقدم لهم، وتحرص الحكومة السعودية بتوجيهات من جلالة الملك سلمان على توفير الدعم اللازم للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً. لذلك قامت بإنشاء العديد من برامج الدعم لتخفيف الآثار الاقتصادية الناجمة عن عملية الإصلاح الاقتصادي في المملكة.

موعد نزول الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم نزل راتب الضمان الاجتماعي المطور الجديد 1443 لهذا الشهر يونيو 2022 راتب شهر ذو القعدة في اليوم الأول من شهر يونيو، فقد حددت وزارة الموارد البشرية موعد صرف الضمان المطور الأول من كل شهر ميلادي مالم يصادف عطلة رسمية داخل المملكة العربية السعودية، أما بالنسبة لموعد صرف راتب الضمان بنظامه القديم فيتم في اليوم الأول من كل شهر هجري، وقد تم تمديد فترة التسجيل في نظام الضمان الجديد للمستفيدين القدامى، لإعطائهم الفرصة كاملة لتصحيح أوضاعهم والنقل من نظام الضمان القديم إلى النظام المطور، وذلك لمن يستوفون شروط استحقاق الضمان الجديد 1443.

موعد صرف الضمان لهذا الشهر ذو القعدة 1443

من المقرر أن يتم صرف الراتب الخاص بشهر ذو القعدة يوم الأربعاء القادم 02\11\1443 الموافق 01\06\2022.

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شروط استحقاق الضمان الجديد 1443

زادت عملية البحث من قبل الكثير من المواطنين داخل المملكة العربية السعودية عن شروط الضمان الاجتماعي المطور الجديد. حتى يستطيعوا التسجيل فيه من خلال رابط منصة الدعم والحماية الاجتماعية. وهذه الشروط عبارة عن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيم داخل المملكة. كما يشترط أن يكون دخله الشهري أقل من الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان. وألا يكون مقيم داخل أحد دور الرعاية والإيواء. والالتزام بخطة وزارة الموارد البشرية في البحث عن عمل بالنسبة للقادرين على العمل. كما يجب عليه تقديم كل المستندات اللازمة والمطلوبة عند التسجيل.