نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر here خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 للكشف عن نتائج القبول الموازي برقم الامتحاني PDF في المقال التالي
خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 من موقع وزارة التربية والتعليم العراقية جميع الاقسام نوافيكم بها الآن لمساعدة جميع الطلاب والطالبات على الكشف عن تلك النتائج التي شهدت حولها ارتفاع كبير على معدلات البحث على جوجل بعد ان تم الاعلان عن قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة على القبول الموازي على شكل نستعرضه ونتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال
خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2021/2022
خطوات الكشف عن نتائج القبول الموازي 2022/2021 يبحث عنها عدد كبير للغاية من الطلاب والطالبات حيث قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية على قبول نحو 22 ألف طالب وطالبة داخل الجامعات العراقية وأكدت الوزارة على طرح النتائج اون لاين وذلك من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية فى جميع المحافظات العراقية عليه اشارت وزارة التربية والتعليم العراقية على ان يصبح بامكانكم الان اجراء الاستعلام عن تلك النتائج والكشف عنها من المنزل بمنتهى السهولة الممكنة على شكل الكتروني نوافيكم به الآن و تستعرضه امام حضراتكم على مستوى جميع المحافظات العراقية
خطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
خطوات الكشف والاستعلام عن نتائج القبول الموازي جاءت بمنتهي السهولة الممكنة حيث كل مايحتاج اليه الطالب هو الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية واتباع الخطوات التالية:-
- فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية
- اختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج القبول الموازي
- البدء فى تسجيل وتدوين اسم الطالب الرباعي داخل الايقونة المخصصة لها
- تسجيل رقم الامتحاني الخاص بالطالب
- النقر على خانة عرض النتائج حتى تكون امامكم النتائج معلنة على الفور
شروط القبول الموازي بالعراق
- ضرورة حصول الطالب على معدل لا يقل عن 3 درجات فيما فوق عن الحد الأدنى، ليتم التحاقه بالكليات الخاصة بالمجموعة الطبية.
- بالإضافة إلى ضرورة حصول الطالب على مجموع ومعدل 4 درجات من الحد أدنى، حتى يتم قبوله في الكليات الهندسية.
- وألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 5 درجات كحد أدنى، للالتحاق بكليات العلوم على مستوي جميع الجامعات العراقية..
- اما عن باقي الكليات والمعاهد بالعراق، فقد حددت الوزارة أنه يجب ألا يقل المعدل عن 6 درجات حتى يتم قبوله
مصاريف الجامعات العراقية
- الطب العام 4.500.000 دينار عراقي.
- طب الأسنان 3.750.000 دينار عراقي.
- الصيدلة 3.250.000 دينار عراقي.
- هندية النفط والمعماري 1.500.000 دينار عراقي.
- الأقسام الهندسية الأخرى 1.125.000 دينار عراقي.
- التقنية الهندسية 1.000.000 دينار عراقي.
- الطب و التكنولوجيا الصحية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية التمريض: 875.000 دينار عراقي.
- كلية الطب البيطري 875.000 دينار عراقي.
- كلية التقنية الطبية 1.125.000 دينار عراقي.
- كلية العلوم 750.000 دينار عراقي.
- التخصصات العلمية الأخرى 750.000 دينار عراقي.
- كلية القانون 600.000 دينار عراقي.
- الكليات الإنسانية 450.000 دينار عراقي.
- الكلية التقنية الإدارية 500.000 دينار عراقي.
- المعاهد الطبية 1.000.000 دينار عراقي.
- المعاهد التكنولوجية 600.000 دينار عراقي.
- بقية المعاهد 375.000 دينار عراقي
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