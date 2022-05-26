نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج أسماء الحجاج 2022 الأردن رابط نتائج حج البوابة الإلكترونية|| أسماء المشمولين بالحج في الأردن في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتائج أسماء الحجاج 2022 الأردن عبر رابط نتائج حج البوابة الإلكترونية، والتي سيتم إعلانها بشكل رسمي عبر وزارة الأوقاف الأردنية، حيث يرغب جميع المتقدمين لأداء مناسك الحج لهذا العام 1443 الاستعلام عن الموافقة علي قبول أسماءهم من ضمن المشمولين بالحج، نتابع من خلال موقع ثقفني تفاصيل نتائج أسماء الحجاج 2022 الأردن عبر رابط نتائج حج البوابة الإلكترونية.

موعد إعلان نتائج أسماء الحجاج 2022 الأردن

من المشار ألية أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والأراضي المقدسة في المملكة الأردنية الهاشمية، عن قائمة الحجاج الذين سيشاركون في أداء فريضة الحج هذا العام 1443-2022 خلال الساعات القليلة القادمة، أي أن قائمة الحجاج المستوفين لشروط هذا العام 1443، وقد حددت الوزارة أسماء الذين يسجلون للمشاركة في أداء فريضة الحج، فقد وصل العدد إلى قرابة 20 ألف من مواطني المملكة الهاشمية، على أن يكن اختيار الأسماء حسب معاير أولولية للأقدم سنًا، باستثناء أسس تحددها لجنة الأوقاف.

رابط نتائج أسماء الحجاج 2022 الأردن

من الجدير بالذكر انه من المفترض الإعلان عن نتائج قرعة الحج بالأردن يوم الأربعاء، ولكن تم تأجيل موعد إعلان النتائج إلى اليوم الخميس ، حيث سيعقد مؤتمر صحفي لتوضيح كافة الترتيبات الخاصة بموسم الحج 2022، ومن خلال البوابة الإلكترونية لوزارة الأوقاف “https://www.awqaf.gov.jo” يتم الاطلاع علي أسماء المقبولين بالحج 2022.

اشتراطات التقديم للحج من الأردن

وضعت وزارة الأوقاف بالمملكة الهاشمية لجميع الراغبين في التسجيل في أداء فريضة الحج 2022، العديد من الاشتراطات التالية:

أن يكن التسجيل لمن ولد (15/07/1957) حتى ولادته (31-12-1975)، ولم يؤد فريضة الحج من قبل.

يستثني الزوج الذي تم تسجيل امرأته واستبعد من هذا الاختيار، أو المحرم المطبق عليه شرط التسجيل والاختيار.

يجب الالتزام بتلقي جرعتين من لقاح فيروس كورونا.

دفع 200 دينار أردني قابل للاسترداد لأصحاب الأصيل والأصيلة فقط.

يجب تحديد وسيلة النقل أثناء التسجيل الأولي للحج (بري أو جوي).

يجب أن تكون العلاقة بين الأصول والمرافقين من الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة.

أسماء المشمولين بالحج في الأردن

ساعات قليلة ويتم الإعلان عن قوائم المشمولين بحج الأردن للمسجلين عبر البوابة الإلكترونية وزارة الأوقاف، هذا وقد فتحت الوزارة باب التسجيل عبر بوابة الحج الإلكترونية وذلك خلال الفترة من 13 أبريل 2022 وحتي 21 من أبريل 2022.