عاجل- بوتين يحذر الغرب من مصادرة الأصول الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين إن "سرقة ممتلكات الآخرين لا تؤدى أبدا إلى الخير"، مشيرا إلى أن مثل هذه التصرفات تضر فى المقام الأول بمن يقوم بهذه الأعمال.

وأضاف بوتين، أن "انتهاك القواعد والمعايير فى مجال التمويل الدولى والتجارة لا يؤدى إلى أى شيء جيد. كما أن سرقة ممتلكات الآخرين لم تجلب الخير إلى أحد أبدا، وخصوصا أولئك الذين يشاركون فى هذا العمل غير اللائق".

وتابع إنه "بغض النظر عن مدى استقرار اقتصادات تلك البلدان التى تنتهج مثل هذه السياسة قصيرة النظر (فرض العقوبات على روسيا)، فإن الحالة الراهنة للاقتصاد العالمى تظهر أن موقفنا صحيح ومبرر. لم يكن هناك مثل هذا التضخم منذ 40 عاما فى الاقتصادات المتقدمة، والبطالة آخذة فى الارتفاع، وسلاسل (التوريد) تتفكك، والأزمات العالمية تتفاقم، والأمر ليس مزحة، إنها أشياء خطيرة تنعكس على نظام العلاقات الاقتصادية والسياسية بأكمله".

يشار إلى أنه بعد إطلاق روسيا عملية عسكرية خاصة فى أوكرانيا، فرض الغرب عقوبات على موسكو، طالت شركات ورجال أعمال، وفى إطار العقوبات تمت مصادرة ممتلكات تعود لرجال أعمال روس.