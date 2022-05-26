بلينكن يلقى خطابا بشأن مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوكالة الفرنسية، فأن خطاب بلينكن سيطالب الصين بالالتزام بالقواعد الدولية خاصة فيما يتعلق بالوضع فى تايوان. وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن بلاده ستدافع عن تايوان عسكريا إذا قامت بكين بغزو الجزيرة ذات الحكم الذاتى، مؤكدا أن الصين "تلعب بالنار"، فيما حذرت الخارجية الصينية، الرئيس الأمريكى من "إساءة تقدير" تصميمها بشأن تايوان.

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