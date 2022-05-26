انتحار ومخدرات وكحول.. مثلث رعب يعصف بأرواح الأمريكيين

جدة - نرمين السيد - ويمثل الرقم زيادة سنوية بنسبة 20% فى معدل الوفيات المجمع وأكبر عدد من الوفيات الناجمة عن تعاطى المخدرات يتم تسجيله فى عام واحد، وفقا لما ذكرته منظمة (تراست فور أميركان هيلث) المعنية بالسياسات الصحية أمس الثلاثاء.

وفى السنوات الأخيرة، أصبح الانتحار فى أمريكا أحد أهم قضايا الصحة العامة الوطنية، حيث وصل عدد حالات الانتحار المسجلة فى عام 2016 إلى 44.965 حالة بزيادة أكبر بنسبة 5% عن عام 2014 التى بلغت عدد حالات الانتحار فيه إلى 42.773 حالة وفقًا للمركز الوطنى لإحصاءات الصحة التابع للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض واتقائها.

ورغم تتزايد الوفيات المرتبطة بالكحول والمخدرات والانتحار منذ عقود، كانت الزيادة فى عام 2020 غير مسبوقة مدفوعة بزيادة بنسبة 30% فى معدل الوفيات من المخدرات وزيادة بنسبة 27% فى معدل الوفيات من الكحول.

وزاد المعدل المجمع لوفيات الكحول والمخدرات والانتحار فى جميع الولايات الخمسين باستثناء نيو هامبشاير، ولأول مرة تجاوزت ولايتان وهما فرجينيا الغربية ونيو مكسيكو حاجز 100 حالة وفاة لكل 100 ألف بسبب الكحول والمخدرات والانتحار مجتمعين فى سنة واحدة.

وقال بنيامين ميلر، رئيس منظمة (ول بينج ترست) إنه "مع استمرار الاتجاهات فى الاتجاه الخاطئ، يجب أن نسأل أنفسنا، ما الذى يتطلبه الأمر للانتقال إلى إجراء قوى وشامل؟ القصة وراء هذه البيانات هى أبعد من كونها مدمرة ومفجعة لتلك العائلات التى عانت من الخسارة".