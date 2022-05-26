مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصىاقتحم مستوطنون، اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته بحراسة مشددة من قوات الاحتلال.

ودعت القوى الوطنية الفلسطينية للمرابطة في الأقصى بدءاً من يوم غد لإحباط محاولات المستوطنين اقتحامه بأعداد كبيرة الأحد القادم ضمن مخططات الاحتلال للسيطرة على الحرم القدسي وتهويده.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أكدت أن دعوات المستوطنين لاقتحام المسجد تأتي ضمن إطار الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته مطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لوقف عدوانه المتواصل.