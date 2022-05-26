موقع نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية 1443 الفترة الثانية نتائج قياس برقم السجل المدني qiyas

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عمر شويل - جدة رابط نتائج اختبارات القدرات العامة 1443 الاختبارات الورقية الفترة الثانية من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل، وذلك مع اقتراب موعد إعلان نتائج قياس برقم السجل المدني اختبارات القدرات، نتائج قياس القدرات 1443 الاختبارات الورقية الفترة الثانية، حيث ينتظر آلاف الطلاب نتيجة اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية، حتى يستطيعوا دخول الكلية التي يرغبون في دخولها، وهناك بعض الكليات تشترط أن يحصل الطالب على درجات عالية في اختبار القدرات العامة سواء كان ورقي أو محوسب.

نتائج قياس برقم السجل المدني يتم إلكترونياً من خلال رابط موقع قياس الإلكتروني e-services.qiyas.sa، عن طريق الدخول على هذا الرابط والقيام ببعض الخطوات البسيطة والتي سوف نوضحها لكم من خلال هذا المقال، وعبر موقع ثقفني المتميز وكذلك موعد ظهور نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية 1443.

رابط نتائج اختبارات القدرات العامة

اختبار القدرات هو اختبار خاص بخريجي المرحلة الثانوية، الراغبين في مواصلة دراستهم الجامعية، وهو اختبار يقيس عدد من القدرات المرتبطة بعملية التعلم. كالقدرة التحليلية والقدرة الاستدلالية للطالب. وهذا الاختبار له رسوم حيث أن رسوم الاختبار الورقي التسجيل المبكر (100) ريال. والتسجيل المتأخر (150) ريال. أما اختبار القدرات العامة المحوسب (150) ريال سعودي.

طريقة استخراج نتائج قياس برقم السجل المدني

يتم استخراج نتائج القدرات العامة إلكترونياً من خلال زيارة رابط قياس الإلكتروني والقيام بالخطوات التالية:-

في البداية يجب الدخول على رابط قياس القدرات الإلكتروني e-services.qiyas.sa.

إدخال رقم السجل المدني وكلمة المرور والنقر على لست برنامج روبوت.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

الضغط على أيقونة الاختبارات المسجلة ومنها نقوم باختيار النتائج ثم نقوم بتحديد نوع الاختبار “القدرات العامة”.

النقر على أيقونة “بحث” تظهر النتيجة في الحال.

نتائج القدرات الورقية 1443 الفترة الثانية

أعلن موقع قياس أن نتائج اختبارات القدرات العامة الورقية الفترة الثانية سوف تعلن يوم الخميس القادم. يوم الخميس الموافق 26مايو الجاري عبر إرسال رسالة نصية على جوال الطالب المسجل في البيانات. وسوف تتاح النتائج إلكترونياً من خلال موقع قياس الإلكتروني يوم الجمعة 27 مايو الجاري.

e-services.qiyas.sa

المركز الوطني قياس هو مركز سعودي يقوم بإجراء الاختبارات لقياس التحصيل العلمي لدى الطلاب الراغبين في استكمال مسيرتهم التعليمية بدخول الجامعات. وهو يقوم بإجراء اختبارات تقيس الفهم والاستدلال والقدرة التحليلية لدى الطلاب والطالبات.

طريقة طباعة درجة اختبار القدرات عبر موقع قياس

أولاً نقوم بالدخول على موقع قياس الإلكتروني من خلال الرابط الموجود في المقال وبالطريقة التي قمنا بتوضيحها. بعد نجاح الدخول نتوجه إلى أيقونة “الاختبارات المسجلة. ومنها ننتقل إلى أيقونة “النتائج” ثم نقوم بتحديد نوع الاختبار المراد الاستعلام عنه وهو القدرات العامة الورقية. وفي النهاية قم بالنقر على أيقونة بحث تظهر أمامك تاريخ الاختبار والدرجة النهائية. قم بالنقر على أيقونة تفاصيل الموجودة بالأسفل لمعرفة درجة اللفظي ودرجة الكمي والدرجة الكلية. انزل إلى أسفل الصفحة سوف تجد أيقونة “طباعة” قم بالنقر عليها لطباعة الدرجة النهائية.