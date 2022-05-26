نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة سوهاج برقم الجلوس 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الاعدادية محافظه سوهاج نتابع مع طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية خطوات نتائج الشهادة الإعدادية بالتفاصيل في الترم الثاني، حيث انها تتصدر محركات البحث في الفترة الحالية ومن أكثر الموضوعات التساؤلات من قبل الطلاب أولياء الأمور حيث ينتظر الالاف من الطلاب خلال الفترة الحالية ظهور نتائج الشهادة الإعدادية بعد الانتهاء من الامتحانات خلال الفترة الماضية، كما أن أعلنت وزارة التربية والتعليم أنه يتم الاستعلام عن النتائج باسم الطالب ورقم الجلوس الخاص بي من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وسوف نعرض خلال السطور التالية كيفية الاستعلام عنها إلكترونيا حتى يستطيع الطلاب أولياء الأمور للاطمئنان على نتائجهم من خلال موقع ثقفني.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2022 محافظه سوهاج

أكدت مصادر مسؤولة في وزارة التربية والتعليم بمحافظة سوهاج أن جميع الكنترولات في لجان التصحيح للفصل الدراسي الثاني، وقد انتهت من يوم الأربعاء الماضي من عمليات التصحيح والمراجعة ودراسة درجات الطلاب بشكل نهائي وجاري مراجعة النتائج قبل اعتمادها من اللواء أحمد راشد وسوف يتم إعلان النتائج خلال الساعات القليلة القادمة ومن المرجح أن يكون الأسبوع القادم في يوم السبت الموافق 26 من شهر مايو لعام 2022.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

طلاب الشهادة الإعدادية مرحلة الامتحانات في يوم السبت الموافق 14 مايو لعام 2022 واستمرت لمدة أسبوع كامل ادى بها طلاب جميع المواد الدراسيه كامله، وذلك مع اتباع إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا حيث التزم الجميع الطلاب والكوادر التعليمية باللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة وزارة التعاون مع وزاره التربيه والتعليم حيث أعلنت الوزارة أنه سوف يتم طرح النتائج خلال القادمة بعد الانتهاء من عمليات التصحيح مباشرة واعتمادها من محافظات مصر وتوزيعها على المديريات حتى يستطيع جميع الطلاب التعرف عليها في أقرب وقت للاطمئنان على نتائجها.

نتائج الشهادة الإعدادية محافظة سوهاج

يستعد محافظ سوهاج باعتماد النتيجة للفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية عقب الانتهاء من مرحلة التصحيح مباشرة حيث أن 6377 طالب وطالبة قاموا بتأدية الامتحانات وينتظرون الآن موعد ظهور النتيجة وذلك في جميع الادارات التعليمية بمحافظة سوهاج وهي ادارة البلينا وأخميم وجرجا ودار السلام وجهنا وساقولها طما والمنشاة والمراغة وطهطا والعسيرات.