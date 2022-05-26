نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الثأر.. تغطية مباشرة لموعد مباراة ليفربول وريال مدريد 2022 نهائي دوري أبطال أوروبا التشامبيونزليج في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا 2022، هي أهم ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، لمعرفة الموعد والتفاصيل للمباراة الأهم في عام 2022، اللقاء الثأري الذي يترقبه العالم، بعد الحرب الكلامية بين نجم ليفربول محمد صلاح ولاعبي الريال، يأمل رفاق صلاح في “الثأر” من الملكي بعد الخسارة أمام الريال عام 2018 في النهائي، الذي لم يكمله صلاح بعد أصابته من راموس وعدم قدرته على أكمال اللقاء، الذي أنتهي بتتويج الريال بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد لليفربول.

اللقاء المرتقب يقام في العاصمة الفرنسية باريس، وتحديداً على ملعب “دوفرانس” السبت القادم الموافق 2022/05/28، كان ليفربول قد تخطى فياريال الإسباني في الدور نصف النهائي 3-2 بمجموع المباريتين، بينما فاز الريال في نصف النهائي على فريق مانشستر سيتي 6-5 بمجموع المباراتين، ليضرب الفريقين موعداً لثالث مرة في نهائي دوري الأبطال.