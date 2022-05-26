متاح نتيجه الشهاده الإعداديه محافظه الجيزة الآن برقم الجلوس والاسم الفصل الدراسي الثاني

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عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعداديه محافظه الجيزة الآن، ينتظر طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022 في حالة من التوتر والقلق، خاصة بعد تأكيد “أشرف سلومة”، مدير التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أن نتيجة الشهادة الإعدادية في المراجعات، ومن المتوقع إعلانها خلال الأسبوع المقبل.

نتيجة الشهادة الإعداديه محافظه الجيزة الآن

وقد أدى طلاب الشهادة الإعدادية بالجيزة الامتحانات الخاصة بهم حيث بدأت في يوم السبت الموافق 14 مايو بمادة اللغة العربية والخط، وتم الانتهاء من مارثون الامتحانات يوم الخميس 19 مايو بمادة الدراسات الاجتماعية، وذكرت في تصريحات من محافظة الجيزة أنه تقدم 186791 طالب وطالبة لأداء امتحانات الشهادة الاعدادية، موزعين على 689 لجنة، وقامت الامتحانات بمنتهى النزاهة والشفافية وبشكل منظم بعيدًا عن أجواء الفوضى والتسيب، وتم التعامل مع حالات الغش بكل حيادية وذلك لتحقيق المصلحة العامة للطلاب، كما تم عمل غرفة عمليات مركزية في محافظة الجيزة وذلك لاستقبال شكاوى الطلاب وحل المشكلات التى تواجههم.

ومن المقرر أنه فور انتهاء مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من أعمال الكنترول وتصحيح الأوراق إلى رصد الدرجات في الكشوفات والمراجعة، سيتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الثاني فورًا، ورفعها على موقع مديرية التربية والتعليم بالجيزة الرسمي.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة برقم الجلوس

ويتمكن طالب الصف الثالث الإعدادي من الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة من خلال هذا الرابط باستخدام الاسم ورقم الجلوس فقط، أو الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، كل ما عليك عزيزي الطالب إتباع الخطوات الآتيه:

قم أولًا باختيار نتائج الامتحانات من القائمة الرئيسية. ثم اضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية. وبعد ذلك أدخل الرقم القومي الخاص بك. واكتب اسمك ثلاثيًا، ورقم الجلوس الخاص بك. وأخيرًا اضغط على كلمة بحث وستظهر النتائج الخاصة بجميع المواد الدراسية.

واكدت المصادر أنه يوجد لطلاب الشهادة الإعدادية العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة، ومنها مدرسة الضبعة النووية، ومدرسة التكنولوجيا التطبيقية باختلاف أنواعها، وأيضًا مدارس الطاقة الشمسية، في إطار عمل جميع المديريات التعليمية على ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية قريبًا في جميع المدارس.