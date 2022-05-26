قرض كنف للمطلقات.. تمويل حتى 30 ألف ريال من بنك التنمية الاجتماعية

يقدم بنك التنمية الاجتماعية قرض كنف للمطلقات والأرامل الذين تنطبق عليهم شروط التقديم على القرض، وذلك في سبيل مساعدة الفئات الأشد احتياجًا منهن للتمويل، وبالتالي رفع المستوى الاجتماعي، وتلبية الاحتياجات والمطالب الأساسية، وعدم الاحتياج للآخرين، يأتي ذلك في إطار سعي الحكومة لرفع المستوى المعيشي للمطلقة والأرملة، وتوفير حياة كريمة لهم، وتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين الأفراد، ويقدم قرض كنف العديد من المميزات للمستحقين أبرزها التقديم الإلكتروني، وسهولة السداد على أقساط لمدة خمس سنوات.

قرض كنف للمطلقات

اختص قرض كنف بنك التنية الاجتماعية المطلقات والأرامل فقط، من الفئات التي تنطبق عليها شروط تمويل كنف، وقدم لهم العديد من التسهيلات التي ترتبط بالتقديم وفترات السداد، حيث يتم التقديم إلكترونيًا من خلال النفاذ الوطني، تمويل يصل إلى 30 ألف ريال يتم السداد على أقساط شهرية لمدة خمس سنوات، كما أنه بدون رسوم إدارية، كما أنه يسقط عن المقترض في حالة العجز الكلي والوفاة، وذلك بما يتفق مع شروط بوليصة التأمين.

شروط قرض كنف

حدد بنك التنمية الاجتماعية شروط تقديم المطلقات والأرامل على قرض كنف، نذكر منها:

تمويل كنف قاصر على المطلقات والأرامل الأشد احتياجًا لذلك.

يجب أن تكون المتقدمة لا تعول أبناء.

يشترط وجود سجل ائتماني سليم لذلك.

يجب أن يكون العمر 25 عام، ولا يتجاوز 55 عاما عند التقديم.

لا يتجاوز الدخل الشهري للمتقدمة عن 8 آلاف ريال.

التقديم على قرض كنف

تتلخص طريقة التقديم على قرض كنف للمطلقا في الخطوات الآتية:

انتقل إلى رابط كنف بنك التنمية الاجتماعية. اضغط على زر التقديم الإلكتروني. اضغط ثانيًا على الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد. اكتب البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام عملية الدخول لذلك. سجل بيانات استمارة تقديم كنف. وافق على الإقرار وشروط قرض كنف. حدد القسط الشهري ثم في النهاية تابع طلبك من خلال أيقونة طلبات.

المستندات المطلوبة للتقديم

يتطلب من المقبلين للتقديم على قرض كنف للمطلقات والأرامل توفير المستندات الرسمية التي يحددها بنك التنمية الاجتماعية، التي منها حساب بنكي نشط خاص بالمتقدمة، توفير رقم الجوال المسجل في منصة أبشر، بالإضافة إلى العنوان الوطني والهوية الوطنية، وأكد البنك أنه في حالة التعثر في السداد في السابق فلا يؤثر على الحصول على التمويل.