الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس محافظة القاهرة 2022

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة حيث ان هناك عدد كبير من الطلاب يبحث عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 للفصل الدراسي الثاني، بعد أن أعلنت وزارة التعليم أن الاستعلام عنها سوف يكون باسم الطالب ورقم الجلوس الإلكترونية من خلال رابط الوزارة الرسمي لذلك فإن البحث ازداد على محرك جوجل وغيرها من المواقع الأخرى من قبل الطلاب لمعرفة نتائج الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة، حيث تقدم البوابة التعليمية لوزارة التربية والتعليم العديد من الخدمات للطلاب وأولياء الأمور ومنها نتائج الشهادة الاعدادية لذلك سوف نوضح خلال الفقرات التالية كيفية الاستعلام عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2022

أكدت مصادر في ديوان العام لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن عملية الامتحانات في الفترة القليلة الماضية تمت بسلام دون حدوث أي شكاوى من الطلاب بصعوبة الامتحانات وان الاختبارات كانت في مستوى الطالب المتوسط، كما أنها نفت أي حدوث تسريب الإمتحانات اللغة العربية وغيرها من الامتحانات الأخرى، حيث أنها كانت مؤمنة بشكل عام وان هذه مجرد إشاعات ليس لها أي أساس من الصحة، وحيث ان الوزارة تحرص على تأمين الإمتحانات بالنسبة للطالب ومنح حدوث أي حالات من الغش بين الطلاب في اللجان حيث يتم الإشراف عليها من قبل المدرسين واللجان عامه تسجل اي حالة غش ومنعها ومنع دخول الهواتف المحمولة وغيرها من التعليمات الأخرى لكي تحافظ على مستوى الطالب وتضمن له على حقه في النجاح.

الاستعلام عن نتائج الشهاده الاعدادية محافظة القاهرة 2022

اعلنت وزاره التربيه والتعليم مع النحو جاري الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات ومراجعة النتائج للشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني لعام 2021 2022 وذلك سوف يتم الإعلان عنها عقب الانتهاء من مرحلة المراجعة بعد ذلك يتم ارسال النتائج الى المحافظات ويتم اعتمادها من قبل محافظة التربية والتعليم والإعلان عنها في المدارس وسوف يتم الاعلان عنها أيضا من خلال الموقع الرسمي لوزاره التربيه والتعليم وليتم وزيع درجات المواد الدراسية في الشهاده الاعدادية بالطريقة التالية