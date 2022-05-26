استخراج تصريح دخول مكة للمقيمين بالأراضي السعودية 1443

استخراج تصريح دخول مكة، فقد أعلن المتحدث الرسمي للأمن السعودي السيد سامح الشويرخ عن بدء تفعيل قرار منع الوافدين والمقيمين علي الأراضي السعودية من دخول مكة المكرمة العاصمة المقدسة بدون أن يكون هناك تصريح، وجاء ذلك البيان بالتعاون مع الجوازات في المملكة العربية السعودية بواسطة وزارة الداخلية، ولذلك يبحث البعض في المملكة عن الطريقة التي بواسطتها يتم إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة مكة المكرمة للوافدين خلال موسم الحج الجديد عام 1443، والتعرف علي الفئات المستثناة التي لها الحق من دخول العاصمة المقدسة مكة المكرمة، وسوف نوضح لكم بشكل إلكتروني طريقة استخراج تصريح دخول مكة.

استخراج تصريح دخول مكة

أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية، بأنه يتم العمل حالياً علي توفير خدمة إصدار تصريح دخول الوافدين للعاصمة المقدسة في مكة المكرمة من أجل تسهيل الدخول علي الجميع من هذه الفئات، وبما يعمل علي توفير الوقت والجهد للحصول على مثل هذه التصاريح بشكل إلكتروني سريع، وفيما يلي الخطوات التي من خلالها يتم إصدار التصريح:

أولاً يجب الانتقال للدخول إلكترونيا إلى (بوابة تصاريح مكة).

تسجيل دخول المنصة بواسطة اسم المستخدم وكلمة المرور.

النقر علي تبويب الخدمات الإلكترونية بداخل المنصة.

تحديد الاختيار لخدمة (إضافة تصريح).

يقوم المستخدم برفع وتسجيل جميع البيانات التي تطلبها المنصة.

رفع أي مستندات تخص الشخص المقيم الراغب في الحصول علي التصريح.

ثم النقر على تبويب (تقديم الطلب) من أجل إصدار تصريح دخول العاصمة المقدسة.

تصريح دخول مكة بمنصة أبشر

يتم الحصول علي تصريح دخول العاملين والمرافقين إلى مكة المكرمة بواسطة خدمات منصة أبشر الإلكترونية، ويتم ذلك بهذه الخطوات: