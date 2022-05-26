نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية كيفية الاستعلام عن نتيجة الاعدادية

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية نتائج الشهادة الاعدادية فى محافظة القليوبية 2022 من أهم ما يبحث عنه الطلاب والطالبات في الفترة الحالية خاصة بعد أن انتهى الطلاب من مرحلة الامتحانات خلال الأيام القليلة القادمة والان ينتظرون ظهور النتائج، حيث تعتبر مرحلة الشهادة الإعدادية من أهم المراحل التي يتم بعدها للالتحاق بالثانوي العام والثانوي الصناعي حسب مجموع الطالب لذلك يسعى جميع الطلاب ويحرصون على الاجتهاد بها للحصول على المجموع مرتفع، وتعتبر نتائج مقلقة بالنسبة للعديد من الطلاب، لذلك سوف نعرض لهم خلال سطور التالية موعد ظهور نتائج الشهادة الإعدادية وكيفية الاستعلام عنها ومعرفتها بالتفاصيل من خلال موقع ثقفني.

نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية 2022

موعد الإعلان عن نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية حيث صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، حيث أعلنت مصادر ان نسبة النجاح مرتفعة عن الأعوام السابقة مما أثار الاطمئنان بالنسبة للطلاب، حيث ان نسبة النجاح تتعدى 75% وسوف يتم الإعلان عنها بحضور الدكتور ياسر محمود وكيل الوزارة في محافظة القليوبية والاستاذ اسلام عبد الفتاح مدير كنترول الإعدادية، وذلك سوف يتم الاعلان عنها والالكترونية من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عن الأوائل على مستوى المحافظة.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

بعد أن أعلنت مصادر من وزارة التربيه والتعليم انه سوف يتم رفع النتائج للفصل الدراسي الثاني على موقع الوزارة الرسمي بعد الإعلان عنها مباشرة، حيث تحرص الوزارة على استخدام الانترنت والتكنولوجيا الحديثة وأساليب التعلم وذلك توفيرا لوقت وجهد الطالب وتوفير كافة سبل الراحة لهم ومنع الازدحام في المدارس على نتائج الشهاده الاعداديه حيث يتم الاستعلام عنها من خلال اتباع الخطوات التالية