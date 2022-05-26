ارتفاع جديد.. الصحة العالمية تعلن حصيلة إصابات جدرى القرود

وأضاف المنظرى - خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده المكتب الإقليمى لشرق المتوسط بمنظمة الصحة للعالمية اليوم الخميس - أن الإبلاغ عن حالات إصابة بجُدرى القردة فى البلدان غير الموطونة يعد تذكيرًا صارخًا بأن العالم سوف يظل يواجه فاشيات الأمراض المُستجدة والتى تعاود الظهور.
وتابع أن أولوياتنا الرئيسية فى إقليم شرق المتوسط، تتمثل فى وقف انتقال المرض، منوهًا بأن إقليم شرق المتوسط فى وضع أقوى بكثير يُمكِّننا من القيام بذلك نتيجةً لجهود الاستجابة والتصدى لمرض كورونا على مدى العامين والنصف الماضيين مما عزز قدرتنا بمجالى الترصُّد والتشخيص المختبرى، مما يسمح لنا بتحديد حالات الإصابة وتأكيدها بشكل أكثر فعالية قبل أن يزداد انتشار الفيروس.
وطالب بالتعاون القوى بين وكالات ومؤسسات الصحة البشرية والحيوانية والبيئية، لافتًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تعمل عن كثب مع الشركاء والبلدان من أجل تحديد مصدر العدوى، وكيفية انتشار الفيروس والحد من سريانه.
وأوضح أن وقف سريان هذا المرض يتطلب زيادة الوعى لدى الشعوب، مطالبا الجميع بالرجوع إلى مصادر موثوقة للمعلومات مثل الموقع الإلكترونى لمنظمة الصحة العالمية وقنوات المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي، لمعرفة المزيد عن أعراض جُدرى القردة، وكيفية انتقال الفيروس، وماذا يفعلون فى حالة الاشتباه فى إصابتهم بالعدوى.
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