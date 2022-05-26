جدة - نرمين السيد - وقال تشينجولانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - "إنها مسألة معقدة للغاية لأن الأوضاع تختلف تماما من دولة إلى أخرى .. ومن الممكن فهم وجهة نظر أولئك الذين يقولون إن العقوبات بمجال الطاقة فى الوقت الراهن تؤذى من يفرضها أكثر من المفروضة عليه".
وأضاف "نعلم جيدًا أن الناتج المحلى الإجمالى لروسيا يعتمد على صادرات الطاقة .. ولكن فى النهاية ستجد المفوضية مخرجًا، وهو على أى حال يجب أن يكون بمثابة حل وسط".
وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد أشارت، أمس الأربعاء، إلى أن التوصل إلى "حل وسط" بين الدول الأعضاء فى الاتحاد بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتى تتضمن حظرًا تدريجيا على واردات النفط، قد يستغرق أيامًا وربما أسابيع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تصريح جديد من إيطاليا بشأن حظر واردات الطاقة الروسية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.