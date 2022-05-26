تصريح جديد من إيطاليا بشأن حظر واردات الطاقة الروسية

جدة - نرمين السيد - وقال تشينجولانى - فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الإيطالية "آكى" - "إنها مسألة معقدة للغاية لأن الأوضاع تختلف تماما من دولة إلى أخرى .. ومن الممكن فهم وجهة نظر أولئك الذين يقولون إن العقوبات بمجال الطاقة فى الوقت الراهن تؤذى من يفرضها أكثر من المفروضة عليه".

وأضاف "نعلم جيدًا أن الناتج المحلى الإجمالى لروسيا يعتمد على صادرات الطاقة .. ولكن فى النهاية ستجد المفوضية مخرجًا، وهو على أى حال يجب أن يكون بمثابة حل وسط".

وكانت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية قد أشارت، أمس الأربعاء، إلى أن التوصل إلى "حل وسط" بين الدول الأعضاء فى الاتحاد بشأن الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا، والتى تتضمن حظرًا تدريجيا على واردات النفط، قد يستغرق أيامًا وربما أسابيع.